 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Nilüfer Belediyesi Budama Atıklarını Gübreye Dönüştürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Nilüfer Belediyesi Budama Atıklarını Gübreye Dönüştürüyor

Nilüfer Belediyesi'nin kurduğu Budama Atıkları Dönüştürme Merkezi ile elde edilen organik gübre, park ve bahçelerde kullanılıyor, çiftçilere ücretsiz dağıtılıyor. Yaklaşık 16 bin metrekare alana kurulan tesiste budama atıkları tamamen kapalı gübre fermantasyon sistemleriyle işlenerek herhangi bir koku sorunu yaratmadan 24 saat içinde organik gübreye dönüşüyor. Nilüfer Belediyesi'nin çevre ve ekonomiye katkı sağlayan bu uygulaması vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Nilüfer Belediyesi Budama Atıklarını Gübreye Dönüştürüyor
02.01.2024 - 12:20,  Güncelleme: 12:20
Abone Ol

Daha önce gelişigüzel atılan budama atıkları, Nilüfer Belediyesi'nin kurduğu Budama Atıkları Dönüştürme Merkezi ile geri kazanılarak gübreye dönüştürülüyor. Elde edilen organik gübre, park ve bahçelerde kullanılıyor, çiftçilere ücretsiz dağıtılıyor; böylece, topraktan gelen yine toprağa dönüyor.

Yılda 12 bin ton budama atığının toplandığı Nilüfer'de hem belediyenin hem de vatandaşların budama faaliyetleri sonucu elde edilen atıklar, Nilüfer Belediyesi'nin hizmete açtığı Budama Atıkları Dönüştürme Merkezi'ne getiriliyor. Yaklaşık 16 bin metrekare alana kurulan tesiste budama atıkları tamamen kapalı gübre fermantasyon sistemleriyle işlenerek herhangi bir koku sorunu yaratmadan 24 saat içinde organik gübreye dönüşüyor. Budama atıklarının geri kazanılmasıyla elde edilen günlük 1.2 ton organik gübre toprağı hem zenginleştiriyor hem de daha fazla su tutmasını sağlıyor.

"EKONOMİ VE ÇEVREYE KATKI"

Budama Atıkları Dönüştürme Merkezi ile hem ekonomiye hem de çevrenin korunmasına katkıda bulunduklarına dikkat çeken Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, "İklim krizine karşı pek çok ülkede karbon ayak izinin azaltılması yönünde çalışmalar yapılıyor. Nilüfer Belediyesi olarak bizler de bu bakış açısıyla atık yönetimi konusunda çaba gösteriyoruz. Çevreye ve ekonomiye büyük katkı sağlayan bu uygulamadan elde ettiğimiz organik gübreyi hem kendi parklarımızda, yeşil alanlarımızda, tarım alanlarımızda kullanıyoruz, hem de vatandaşlara dağıtıyoruz. Amacımız topraktan gelen bitkisel atıkları tekrar toprağa kazandırmak" diye konuştu.

VATANDAŞ MEMNUN

Kompost kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik çabalarıyla dikkat çeken Nilüfer Belediyesi gıda atıklarının ürettiği sera gazlarının, plastik atıklardan daha fazla doğaya zarar verdiği gerçeğinden yola çıkarak pazar yerlerindeki meyve-sebze atıklarını da organik gübreye dönüştürüyor. Vatandaşlara yönelik eğitim çalışmaları da yapılarak evlerdeki gıda atıklarını nasıl komposta dönüştürecekleri öğretiliyor.

Nilüfer Belediyesi'nin çevrenin korunması açısından çok değerli çalışmalar yürüttüğünü kaydeden vatandaşlar, uygulamadan memnun. Kimi Nilüferliler, dönüşüm tesisinden ücretsiz temin ettikleri gübreyi, kimi de belediyenin verdiği bokashi kompost kovasında, evlerinde organik atıklardan kendi hazırladıkları kompostu bahçelerinde kullanıyor.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Ekonomi, Tarım, Çevre, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nilüfer Belediyesi Budama Atıklarını Gübreye Dönüştürüyor - Son Dakika


12:32
Japonya'da 400 yolculu uçaktaki patlama anı kamerada! Bir anda alev topuna döndü Japonya'da 400 yolculu uçaktaki patlama anı kamerada! Bir anda alev topuna döndü
12:25
Talebini yönetime iletti! Hakim Ziyech Galatasaray'a veda ediyor Talebini yönetime iletti! Hakim Ziyech Galatasaray'a veda ediyor
12:24
Tokyo Havalimanı'nda yolcu uçağı iniş sırasında sahil güvenlik uçağıyla çarpıştı Tokyo Havalimanı'nda yolcu uçağı iniş sırasında sahil güvenlik uçağıyla çarpıştı
11:41
Yükselişini sürdüren dolar 30 liraya koşuyor Yükselişini sürdüren dolar 30 liraya koşuyor
11:41
Galibiyete bile sevinemedi! İşte Jürgen Klopp'un maç sonuna damga vuran o anları Galibiyete bile sevinemedi! İşte Jürgen Klopp'un maç sonuna damga vuran o anları
11:29
Survivor All Star'da Poyraz ve Turabi arasında ilk oyunda kavga çıktı Survivor All Star'da Poyraz ve Turabi arasında ilk oyunda kavga çıktı
11:18
Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruk atmıştı! Tutuklanan gencin ifadesi ortaya çıktı Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruk atmıştı! Tutuklanan gencin ifadesi ortaya çıktı
11:11
İsrail casuslarına İstanbul merkezli 8 ilde operasyon! 33 kişi yakalandı İsrail casuslarına İstanbul merkezli 8 ilde operasyon! 33 kişi yakalandı

Son Dakika
12:32 Japonya'da 400 yolculu uçaktaki patlama anı kamerada! Bir anda alev topuna döndü
12:25 Talebini yönetime iletti! Hakim Ziyech Galatasaray'a veda ediyor
12:24 Tokyo Havalimanı'nda yolcu uçağı iniş sırasında sahil güvenlik uçağıyla çarpıştı
11:41 Yükselişini sürdüren dolar 30 liraya koşuyor
11:41 Galibiyete bile sevinemedi! İşte Jürgen Klopp'un maç sonuna damga vuran o anları
11:29 Survivor All Star'da Poyraz ve Turabi arasında ilk oyunda kavga çıktı
11:18 Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruk atmıştı! Tutuklanan gencin ifadesi ortaya çıktı
11:11 İsrail casuslarına İstanbul merkezli 8 ilde operasyon! 33 kişi yakalandı
11:01 31 Mart'taki yerel seçime 36 siyasi parti katılacak
10:53 21 ay sonra bir ilk! Bitcoin 45 bin doları aştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 12:56:46. #1.12#
SON DAKİKA: Nilüfer Belediyesi Budama Atıklarını Gübreye Dönüştürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement