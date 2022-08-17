Nilüfer Belediyesi Çalışanlarına Yüksekte Çalışma Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi

Nilüfer Belediyesi Çalışanlarına Yüksekte Çalışma Eğitimi

17.08.2022 09:27
Nilüfer Belediyesi Çalışanlarına Yüksekte Çalışma Eğitimi

Nilüfer Belediyesi, çalışanlarının sahada karşılaşabilecekleri olumsuzlukları önlemek amacıyla işçi sağlığı ve iş güvenliği çalışmaları kapsamında yüksekte çalışma eğitimi veriyor. Teorik ve uygulamalı verilen eğitim sonunda belediye çalışanları, yüksekte çalışma sertifikası alacak.

Nilüfer Belediyesi, çalışanlarının sahada karşılaşabilecekleri olumsuzlukları önlemek amacıyla işçi sağlığı ve iş güvenliği çalışmaları kapsamında yüksekte çalışma eğitimi veriyor. Teorik ve uygulamalı verilen eğitim sonunda belediye çalışanları, yüksekte çalışma sertifikası alacak.

Nilüfer Belediyesi, çalışanlarının kişisel gelişimine katkıda bulunmasının yanı sıra işçi sağlığı ve iş güvenliği konularında bilinçli olmalarını sağlamak amacıyla düzenlediği eğitimleri sürdürüyor. Nilüfer Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün organize ettiği eğitimlerle belediye çalışanları, bir yandan güncel bilgilerle kendilerini geliştiriyor, diğer yandan da çalıştıkları alanlarda karşılaşabilecekleri olumsuzlukların önüne geçme noktasında bilinçleniyor. Bu eğitimlerden biri de yüksekte çalışma eğitimi oldu.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği kapsamında düzenlenen hem teorik hem de uygulamalı yüksekte çalışma eğitimi, sahada çalışan belediye personeline veriliyor. Çalışma koşulları gereği yerden en az 1,5 metre yüksekliğe çıkan belediye personeline verilen eğitimde, yaşanabilecek tüm olumsuzluklar ve önlem yolları anlatılıyor.

Yüksekte çalışma uzmanı Recep Gür tarafından verilen eğitimlere, Nilüfer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Kütüphane Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nde görevli çalışanlar katılıyor. 4 saat süren eğitimlerde Nilüfer Belediyesi çalışanları, yüksekte çalışmada kullanılacak kişisel koruyucu donanım ekipmanları, yüksekte çalışma ekipmanları, yükseğe güvenle ulaşma yöntemleri, korkuluklar, çatılar ve çatılarda çalışma koşulları, kaldırma ekipmanları, emniyet şeritleri, işaretleme yöntemleri, tehlikeli ve güvensiz durumlar, kullanılan ekipmanların standartları, malzeme kullanımından öncesi ve sonrası kontroller, yüksekte çalışma ile ilgili tehlikeler, riskler, kontrol tedbirleri ve güvenli çalışma yöntemlerini detaylı bir şekilde öğreniyor.

Teorik olarak bilgilenen Nilüfer Belediyesi çalışanları, yüksekte çalışma uzmanı Recep Gür ile uygulamalı eğitim yaparak da öğrendiklerini pekiştiriyor. Nilüfer Belediyesi çalışanları, eğitimin sonunda yüksekte çalışma eğitimi sertifikasının sahibi olacak.

YORUMLAR
500
Kaynak: ANKA

Recep Gür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nilüfer Belediyesi Çalışanlarına Yüksekte Çalışma Eğitimi - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
08:43 Yeni gelin Petek Dinçöz'den nikah masasından kalkar kalkmaz soyadı hamlesi geldi
08:43 Başkentte bıçak ve silah kullanılan kavga korku dolu anlara neden oldu
08:10 Bakan Fatih Dönmez cevapladı! Sabit yaz saati uygulaması devam edecek mi?
08:36 Drift yapıp tartıştığı aracın camlarını yumruklayan kamyonet şoförüne ceza yağdı
04:03 23. yıl dönümünde Marmara depreminde hayatını kaybedenler karanfillerle anıldı
01:54 14 yaşındaki çocuk tartıştığı yengesini pompalıyla öldürüp kaçtı
01:24 Eşi ile tartıştığı kişiyi öldürdü! Sosyal medya paylaşımı 'pes' dedirtti
00:59 Gaziantep'te camilerden yapılan PKK operasyonu anonsu sosyal medyayı karıştırdı! Görevlilere soruşturma açılmış
00:36 Türkiye'nin korona tablosunda olumlu gelişme! Vaka artışı geçtiğimiz haftaya göre düştü
00:21 Avrupa'nın Türkiye'ye olası yaptırım hamlesine Rus tarafından jet hızında cevap: Asla kalkışamazlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 09:28:36. #1.11#
SON DAKİKA: Nilüfer Belediyesi Çalışanlarına Yüksekte Çalışma Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement