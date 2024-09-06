Nilüfer Belediyesi, İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Çanta ve Kırtasiye Seti Hediye Etti - Son Dakika
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Nilüfer Belediyesi, İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Çanta ve Kırtasiye Seti Hediye Etti

Nilüfer Belediyesi, İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Çanta ve Kırtasiye Seti Hediye Etti

Nilüfer Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan önce bin 350 ihtiyaç sahibi öğrenciye çanta ve kırtasiye seti armağan etti. İlçe genelindeki ilk ve ortaöğretimde öğrenim gören öğrencilere yapılan bu destekle, öğrencilerin okuldaki temel ihtiyaçları karşılanmış oldu.

06.09.2024 12:06  Güncelleme: 12:09
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Nilüfer Belediyesi, yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan hemen önce, bin 350 ihtiyaç sahibi öğrenciye çanta ve kırtasiye seti armağan etti.

Nilüfer Belediyesi, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı öncesinde, ilçe genelindeki ihtiyaç sahibi çok sayıda öğrenciye destek oluyor. Nilüfer'de ikamet eden ilk ve ortaöğretimde öğrenim gören ihtiyaç çocuklara çanta ve kırtasiye seti hediye eden Nilüfer Belediyesi böylece yeni dönem öncesinde, öğrencilerin okuldaki temel ihtiyaçlarını karşılıyor.

Nilüfer Belediyesi, her yıl düzenli olarak yaptığı kırtasiye desteği kampanyasıyla, ihtiyaç sahibi öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor. Bu yıl toplamda bin 350 ilk ve ortaokulda öğrenim gören öğrenciye kırtasiye malzemesi hediye eden Nilüfer Belediyesi, bir nebze de olsa ailelere destek sağlamış oluyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nilüfer Belediyesi, İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Çanta ve Kırtasiye Seti Hediye Etti - Son Dakika

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