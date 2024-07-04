Nilüfer Belediyesi, kırsal mahallelerde vatandaşlara özel hizmet sunuyor - Son Dakika
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Nilüfer Belediyesi, kırsal mahallelerde vatandaşlara özel hizmet sunuyor

Nilüfer Belediyesi, kırsal mahallelerde vatandaşlara özel hizmet sunuyor

Nilüfer Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik hizmetler sunarak, yaz boyunca sağlık, sosyal alan ve eğitim gibi konularda etkinlikler düzenliyor.

04.07.2024 13:14  Güncelleme: 13:16
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Nilüfer Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşın ayağına giderek, ihtiyaçlarına yönelik hizmet sunuyor. 'Sağlıklı Yaşlanıyoruz', 'Kadınların Derdi Ne?' ve 'Çocuk Akademisi Yaz Atölyeleri' ile yaz boyunca sağlıktan sosyal alana kadar bütün mahalleliye hitap eden etkinlikler yapılıyor.

Nilüfer Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlara yönelik yaz dönemi boyunca sürecek geniş kapsamlı çalışmasını başlattı. Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü organizasyonunda 'Sağlıklı Yaşlanıyoruz', 'Kadınların Derdi Ne?' ve 'Çocuk Akademisi Yaz Atölyeleri' gibi farklı yaş ve cinsiyetteki vatandaşlara yönelik özel programlar gerçekleştiriyor. Yaz boyunca 31 mahallede yapılacak programlar, her gün farklı bir mahallede hayata geçecek. İlki Ahmet Yesevi Mahallesi'nde yapılan çalışma, Güngören Mahallesi ile devam etti. Ortak belirlenen alanda kurulan çadırlarda vatandaşlara yönelik etkinlikler düzenlendi.

'Sağlıklı Yaşlanıyoruz' projesi kapsamında sağlık çalışanları, vatandaşların kan şekeri ile tansiyon ölçümünü yaptı. Yoğun ilgi gösterilen programda diyetisyenler de vücut kitle indeksi ölçümü gerçekleştirip, sağlıklı beslenme tavsiyeleri verdi. Nilüfer Belediyesi'nin sağlık uzmanları ilaç kullanımı ve hasta nakil hizmeti ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Eşitlik Birimi çalışanları ise 'Kadının Derdi Ne?' projesi kapsamında mahallede yaşayan kadınlarla bir araya geldi. Kadınların günlük yaşamlarında karşılaştıkları sorunları tartışmaya açtıkları interaktif buluşmada sorunları ve ihtiyaçları konuşuldu. Programda kadına yönelik şiddetle mücadele, kadın sağlığı, toplumsal cinsiyet eşitliği, ebeveyn ve çocuk ilişkileri gibi konular da ele alındı.

Kadın Çocuk Akademileri Birimi çalışanları da 'Çocuk Akademisi Yaz Atölyeleri' kapsamında çocuklarla eğlenceli etkinlikler gerçekleştirdi. 'Tanışma ve Isınma Oyunları', 'Çocuk Hakları Atölyesi', 'Akıl ve Zeka Kutu Oyunları', 'Şapka Yapımı Atölyesi', 'Bez Çanta Baskı Atölyesi', 'Parkur Oyunları', 'Eğlenceli Oyunlar', 'Sanat Atölyeleri', 'İngilizce Eğitsel Atölyeler', 'Pinpon Topu Atma Oyunu', 'Bil Bakalım', 'Hisset Çiz', 'Halka Kapmaca' ve 'Sihirbaz Gösterisi' gibi her yaş grubuna hitap eden keyifli ve eğitsel faaliyetler düzenlendi.

Vatandaşların memnuniyet duyduğu hizmetler, başta kırsal bölgeler olmak üzere Nilüfer'in toplam 31 mahallesinde gerçekleştirilecek. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nilüfer Belediyesi, kırsal mahallelerde vatandaşlara özel hizmet sunuyor - Son Dakika

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