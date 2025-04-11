Nilüfer Belediyesi, Kosova\'nın Peja Belediyesi Heyetini Ağırladı

Nilüfer Belediyesi, Kosova'dan kardeş şehri Peja (İpek) Belediyesi'nden gelen heyeti ağırladı.

Kosova'dan kardeş şehri Peja (İpek) Belediyesi'nden bir heyet, Nilüfer Belediyesi'ni ziyaret etti. Halk Evi'ndeki ziyarette, Peja (İpek) Belediyesi Başkan Yardımcısı Fatmir Asllani, Peja İl Milli Eğitim Müdürü Naser Gega ve okul müdürleri ve Kosova Üsküp Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Recep Gündüz ile beraberlerindeki heyet yer aldı. Burada Kosova heyetini, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Demiröz, Okan Şahin, Zerrin Güleş, Serpil Altun, Tezcan Öztürk karşıladı. Görüşmede, karşılıklı iş birlikleri konuşuldu.

Kosova heyeti, iki belediyenin kardeşliğinden çok memnun olduklarını belirterek, kendilerini evlerinde hissettiklerini dile getirdiler.

Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcıları da, kardeş şehir Peja ile daha çok bir araya gelerek, ortak çalışmalar yapmaya hazır olduklarını söyledi. - BURSA