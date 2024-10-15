Nilüfer Belediyesi'nden Beyaz Baston Günü Etkinliği - Son Dakika
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Nilüfer Belediyesi'nden Beyaz Baston Günü Etkinliği

Nilüfer Belediyesi\'nden Beyaz Baston Günü Etkinliği

Nilüfer Belediyesi, 15 Ekim Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü kapsamında farkındalık oluşturacak bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte görme engelli bireylerle iletişim eğitimi verilirken, mutfak atölyesi gerçekleştirildi.

15.10.2024 19:17  Güncelleme: 19:25
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Nilüfer Belediyesi, 15 Ekim Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü çerçevesinde farkındalık oluşturacak bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün kurum içi eğitiminin ardından, Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi katılımcıları ile birlikte mutfak atölyesi gerçekleştirildi.

Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi, tüm engel gruplarına yönelik destekleyici çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu çerçevede, 15 Ekim Beyaz Baston Körler ve Güvenlik Günü'nde farkındalık etkinliği düzenlendi. Gastro Akademi'de gerçekleştirilen etkinliğe, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin'in yanı sıra meclis üyeleri ve birim müdürleri ile Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi üyeleri katıldı.

Etkinliğin başlangıcında Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü personelleri tarafından görme engelli bireylerle nasıl iletişim kurulması gerektiği, hangi konularda destek olunabileceği ile ilgili eğitim verildi. Nilüfer Belediyesi psikologu İpek Tanarslan, doğru iletişim kurma yöntemleri hakkında bir sunum yaptı. Tanarslan, görme engelli bireylerle iletişim kurmadan önce kişinin kendisini tanıtmasının önemine dikkat çekerek, "Bir şeyi tarif ederken sağ-sol yön bilgisi verilmeli. Yardımcı olmadan önce bunu isteyip istemediği de mutlaka sorulmalı. Rehberlik eden kişi bir adım önde olmalı. Engelli bireyin yardım eden kişinin koluna girmesi bunu kolaylaştırır" dedi.

Mutfak atölyesine katıldılar

Eğitimin ardından Başkan Yardımcısı Okan Şahin, meclis üyeleri ve birim müdürleri, Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi üyeleri ile birlikte mutfak atölyesine katıldı. Tezgahın başına geçen katılımcılar, görme engelli bireylere rehberlik ederek, beraber kek yaptı. Ardından Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi katılımcıları kendi yaptıkları ürünleri tadarak, keyifli bir gün geçirdiler. Etkinlik sonunda görme engelli bireylere katılım sertifikası verildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nilüfer Belediyesi'nden Beyaz Baston Günü Etkinliği - Son Dakika

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