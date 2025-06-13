Nilüfer Belediyesi\'nden Huzurevi Sakinlerine Babalar Günü Ziyareti

Nilüfer Belediyesi, bünyesindeki huzurevleri ve hasta konuk evinde kalan sakinlerini Babalar Günü'nde unutmadı. Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Demirhan Aslan, kurumları ziyaret ederek, yaşlıların Babalar Günü'nü tebrik etti.

Nilüfer Belediyesi, huzurevleri ve hasta konuk evlerinde kalan sakinleri için Babalar Günü kutlaması düzenledi. Bu anlamlı günde Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Demirhan Aslan, yaşlıları ziyaret etti. Sırasıyla Nilüfer Belediyesi İzzet Şadi Sayarel Huzurevi, Nilüfer Belediyesi İnci ve Taner Altınmakas Huzurevi ve Nilüfer Belediyesi Lions & Ercan Dikencik Alzheimer Hasta Konuk Evi'ne giden Aslan, huzurevi sakinlerinin Babalar Günü'nü kutladı. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in selamlarını ileten Aslan, herkese sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat diledi. Bu güne özel hediyeler veren Aslan, onlarla sohbet etti.

Yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren huzurevi ve hasta konuk evi sakinleri ise mutluluklarını dile getirdiler. - BURSA