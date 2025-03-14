Nilüfer Belediyesi\'nden Kadın Girişimcilere Kooperatifçilik Eğitimi

Kadınların ekonomik hayatta daha güçlü ve bilinçli yer almasını hedefleyen Nilüfer Belediyesi, kooperatifçilik eğitimleriyle kadın girişimciliğine destek veriyor.

Nilüfer Belediyesi, kadınların iş hayatına atılmalarını ve iş ortaklıkları kurmalarını desteklemeye devam ediyor. Bu kapsamda, kadınların kooperatifleşme sürecini bilinçli ve sağlam temellerle ilerletmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen "Kooperatifçilik Eğitimleri"nin ilki, Karaman Dernekler Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

14-15 ve 19-20 Mart tarihlerinde planlanan eğitimlerin ilk oturumuna, kooperatif ortaklığına başvuruda bulunan kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Eğitime, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in eşi Nuray Özdemir de katıldı. Eğitimlerle; tekstil, el sanatları, gıda, turizm ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösterecek kadın girişimcilerin, kooperatifleşme sürecine katkı sunmayı amaçlıyor.

Kooperatifçilik Uzmanı Alper Akbulut'un verdiği eğitimde; kooperatifçiliğin tarihçesi, işleyiş modeli ve ortakların sorumlulukları ele alındı. Eğitim sonunda katılımcılara sertifikaları verildi. - BURSA