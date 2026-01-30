Nilüfer'de Ramazan öncesi Başkan Şadi Özdemir'den gıda denetimi - Son Dakika
Nilüfer'de Ramazan öncesi Başkan Şadi Özdemir'den gıda denetimi

30.01.2026 12:00  Güncelleme: 12:03
Nilüfer Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde gıda işletmelerine yönelik denetimlerini artırdı. Başkan Şadi Özdemir, hijyen ve gıda güvenliği konularında hassasiyetle yürütülen denetimlerin devam edeceğini vurguladı.

Nilüfer Belediyesi, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde gıda işletmelerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Ekiplerle birlikte sahaya inen Başkan Şadi Özdemir, halk sağlığının korunması adına kontrollerin devam edeceğini vurguladı.

Nilüfer Belediyesi, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte ilçe genelindeki gıda denetimlerini artırdı. Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla fırın, pastane, kafe ve restoranlara yönelik gerçekleştirilen kontrollere, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de katıldı.

Halk sağlığını doğrudan ilgilendiren hijyen ve gıda güvenliği konularında hassasiyet gösteren belediye ekipleri, son olarak Gümüştepe Mahallesi'ndeki işletmeleri denetledi. Denetimlerde Başkan Şadi Özdemir'e, Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz de eşlik etti. İşletmelerin mutfak bölümlerine giren Başkan Özdemir; ürünlerin son kullanma tarihleri, saklama şartları, genel temizlik, personel hijyeni ve ruhsat durumu gibi hususları yerinde inceledi.

Başkan Şadi Özdemir'den "Sağlıklı gıda" vurgusu

Denetimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Şadi Özdemir, ilçede faaliyet gösteren 29 bin esnafın denetimlerinin vatandaşın yararı gözetilerek yapıldığını belirtti.

Özellikle Ramazan ayı öncesinde kontrollerin yoğunlaştığına dikkat çeken Başkan Şadi Özdemir şunları söyledi: "Zabıta ile Ruhsat ve Denetim Müdürlüğümüz iş yeri kontrollerini sürdürüyor. Ramazan ayının yaklaşması nedeniyle üretimlerin sağlıklı bir ortamda yapılıp yapılmadığını, ürünlerin güvenilirliğini ve saklama şartlarını titizlikle inceliyoruz. Tek bir amacımız var; o da Nilüferli hemşehrilerimizin sağlıklı gıdaya ve tüketime erişimini güvence altına almak. Vatandaşlarımızın çıkarı için denetimlerimizi sıklaştırarak sürdürüyoruz."

Başkan Şadi Özdemir, Nilüfer Belediyesi ekiplerinin, vatandaşların Ramazan ayını huzur içinde geçirebilmeleri için ilçe genelindeki rutin ve ani denetimlere devam edeceğini sözlerine ekledi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şadi Özdemir, Yerel, Son Dakika

SON DAKİKA: Nilüfer'de Ramazan öncesi Başkan Şadi Özdemir'den gıda denetimi
