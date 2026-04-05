Nilüfer Belediyesi'nden kansere karşı farkındalık yürüyüşü - Son Dakika
Nilüfer Belediyesi'nden kansere karşı farkındalık yürüyüşü

Nilüfer Belediyesi\'nden kansere karşı farkındalık yürüyüşü
05.04.2026 14:15  Güncelleme: 14:17
Nilüfer Belediyesi, 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası kapsamında düzenlediği 7,5 kilometrelik doğa yürüyüşü ile kanserle mücadelede moral ve sağlıklı yaşamanın önemine dikkat çekti.

Nilüfer Belediyesi, 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası kapsamında sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla 7,5 kilometrelik doğa yürüyüşü düzenledi.

Nilüfer Belediyesi, 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası dolayısıyla Uludağ Onkoloji Dayanışma Derneği ile ortaklaşa düzenlenen etkinlikte, kanserle mücadelede moral ve sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekmek için Unçukuru'nda doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Yürüyüş programı için Üç Fidan Gençlik Parkı'nda toplanan kafile, buradan etkinliğin rotası olan Unçukuru'na geçti. Yürüyüşe, dernek üyeleri ve doğaseverlerin yanı sıra Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Demirhan Aslan da katıldı. Gerekli hazırlıkların yapılmasının ardından yürüyüşe başlayan ekip, Unçukuru'nun doğası eşliğinde belirlenen 7,5 kilometrelik parkuru adımladı.

Kafile, yürüyüşün sonunda hep birlikte "Bir Adım Farkındalık, Bir Ömür Sağlık" yazılı pankartı açarak kanserde erken teşhis ve toplumsal desteğin önemine vurgu yaptı. - BURSA

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nilüfer Belediyesi'nden kansere karşı farkındalık yürüyüşü - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Nilüfer Belediyesi'nden kansere karşı farkındalık yürüyüşü - Son Dakika
