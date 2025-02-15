Nilüfer Belediyesi\'nden Sevgililer Günü\'ne Özel Tango Atölyesi

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Nilüfer Belediyesi Sevgililer Günü'ne özel tango atölyesi düzenledi. "Sevgi Nilüfer'de" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, çiftler hem eğlendi hem de temel tango adımlarını öğrendi.

Nilüfer Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla "Sevginin Adımları Tango" atölyesi gerçekleştirdi. Nilüfer Belediyesi Pancar Deposu'nda Ahmet Gezen eğitmenliğinde düzenlenen atölyede amatör çiftler, birbirleriyle uyum içinde dans etmeyi ve temel tango adımlarını öğrendiler. Atölye sonunda çiftler, tango müziği eşliğinde romantik bir dans gerçekleştirdi. - BURSA