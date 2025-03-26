Nilüfer Belediyesi'nden Yeşil Alan ve Taksi Durağı Açılışı

Nilüfer Belediyesi'nden çifte açılış

BURSA - Nilüfer Belediyesi, Işıktepe Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Zakkum Parkı ve Işıktepe Taksi Durağı'nı hizmete açtı.

Nilüfer Belediyesi yeşil alan ve park yatırımlarını sürdürürken diğer yandan da mahalle esnafları için çözüm üretmeye devam ediyor. Işıktepe Mahallesi'nde ilçenin 418'inci parkı olan Zakkum Parkı, yapımının tamamlanmasının ardından gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı. Açılış törenine Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Işıktepe Mahallesi Muhtarı Halim Sarıyer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Nilüfer ilçesinde yeşil alan yatırımlarının devam edeceğini söyleyen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Nilüfer ilçemizde toplam 2 milyon 985 bin metrekarelik yeşil alanımız var. 418 parkımızın toplan alanı 1 milyon 700 bin metrekarelik alanı kapsıyor. Önümüzdeki günlerde bir ihale daha yapıyoruz. Bu ihalelerle beraber, Balkan, Kızılcıklı, Kayapa ve 30 Ağustos mahallelerimize yeni parklar yapacağız. Yapımı tamamlanan 23 Nisan, Demirci, Doğanköy ve Balat mahallelerimizdeki parklarımızı da en kısa sürede açılışını gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

Programın devamında Işıktepe Taksi Durağı'na geçen başkan Özdemir, burada taksici esnafı ile sohbet etti. Yapılan kurdele kesim töreniyle Işıktepe Taksi Durağı hizmete açıldı.