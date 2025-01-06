Nilüfer Belediyesi'nden Zirai İlaç Ambalaj Atıkları için Kontrollü Toplama Sistemi - Son Dakika
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Nilüfer Belediyesi'nden Zirai İlaç Ambalaj Atıkları için Kontrollü Toplama Sistemi

Nilüfer Belediyesi\'nden Zirai İlaç Ambalaj Atıkları için Kontrollü Toplama Sistemi

Nilüfer Belediyesi, zirai ilaç ambalaj atıklarının çevreye zararını önlemek amacıyla Çaylı Mahallesi'nde özel konteynerler kurarak atık toplama sistemini genişletti. Bu uygulama ile tarım alanlarındaki kimyasal ürün ambalajları daha kontrollü bir şekilde toplanacak.

06.01.2025 11:41  Güncelleme: 11:42
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Nilüfer Belediyesi, zirai ilaç ambalaj atıklarının çevreye verdiği zararı önlemek amacıyla başlattığı kontrollü toplama sistemini Çaylı Mahallesi'nde de hayata geçirdi. Çaylı Mahallesi'ne yerleştirilen konteyner aracılığıyla zirai atıklar artık daha kolay toplanacak.

Nilüfer Belediyesi, çevre ve insan sağlığını tehdit eden zirai ilaç ambalaj atıklarının kontrollü toplanması için yürüttüğü çalışmaları genişletiyor. Bu kapsamda Konaklı, Fadıllı, Başköy ve Çatalağıl Mahallelerinin ardından Çaylı Mahallesi'ne de özel atık konteyneri yerleştirildi.

Uygulama kapsamında tarım alanlarında kullanılan kimyasal ürün ambalajlarının gelişigüzel doğaya atılması ve içlerindeki atık maddelerin suya ve toprağa karışması önleniyor. 3 bin litrelik özel konteynerlerle toplanan zirai ilaç ambalaj atıkları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan lisanslı firmalar tarafından bertaraf ediliyor.

Yeraltı suları, yağmur suları, akarsular ve denizlerin kirlenmesinin önüne geçilmesinde önemli rol oynayan atık toplama sistemi, daha temiz ve sağlıklı bir çevreye de katkı sağlıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nilüfer Belediyesi'nden Zirai İlaç Ambalaj Atıkları için Kontrollü Toplama Sistemi - Son Dakika

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