Nilüfer Belediyesi Ramazan Ayında Mahalle İftarları Düzenliyor - Son Dakika
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Yerel

Nilüfer Belediyesi Ramazan Ayında Mahalle İftarları Düzenliyor

Nilüfer Belediyesi Ramazan Ayında Mahalle İftarları Düzenliyor

Nilüfer Belediyesi, ramazan ayında 22 mahallede düzenleyeceği toplu iftarlarda vatandaşları iftar sofralarında buluşturacak. Mahalle iftarlarının yanı sıra Nilüfer Belediyesi Hacı Remziye Bakgör Aşevi'nde de ramazan ayı boyunca her gün vatandaşlara iftar yemeği verilecek.

07.03.2024 17:39  Güncelleme: 18:07
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Nilüfer Belediyesi, ramazan ayında 22 mahallede düzenleyeceği toplu iftarlarda vatandaşları iftar sofralarında buluşturacak. Mahalle iftarlarının yanı sıra Nilüfer Belediyesi Hacı Remziye Bakgör Aşevi'nde de ramazan ayı boyunca her gün vatandaşlara iftar yemeği verilecek.

Nilüfer Belediyesi, Nilüfer'de dayanışmayı yaşatmak ve ramazan bereketini vatandaşlarla paylaşmak için bu yıl da Nilüfer'in mahallelerinde iftar sofraları kuracak. 11 Mart'ta İhsaniye Agora Kapalı Pazar Alanı'nda başlayacak iftarlar, ramazan ayı boyunca hem kırsal hem de merkez olmak üzere toplam 22 mahallede devam edecek. Binlerce kişinin buluşacağı iftar sofraları dayanışma ve birlikteliği yaşatacak.

İftar programı şöyle;

12 Mart Salı Yaylacık, 13 Mart Çarşamba Gölyazı, 14 Mart Perşembe Altınşehir Kapalı Pazar Alanı, 15 Mart Cuma Konak Kapalı Pazar Alanı, 16 Mart Cumartesi Hasanağa, 17 Mart Cumhuriyet Gazi Pazar Alanı, 18 Mart Konaklı, 19 Mart Üçevler Kapalı Pazar Alanı, 20 Mart Yolçatı, 21 Mart Görükle Pazar Alanı, 22 Mart 19 Mayıs Kapalı Pazar Alanı, 23 Mart Akçalar, 24 Mart, Fethiye Kapalı Pazar Alanı, 25 Mart Çalı, 26 Mart Beşevler Kapalı Pazar Alanı, 27 Mart Kızılcıklı Pazar Alanı, 28 Mart Balkan Pazar Alanı, 29 Mart 30 Ağustos Zafer Kapalı Pazar Alanı, 30 Mart Karaman Kapalı Pazar Alanı, 1-2 Nisan İhsaniye Agora Kapalı Pazar Alanı, 3-4 Nisan Üçevler Kapalı Pazar Alanı, 5 Nisan Konak Kapalı Pazar Alanı, 6 Nisan Fethiye Kapalı Pazar Alanı, 7 Nisan Fadıllı, 8 Nisan Görükle Kapalı Pazar Alanı, 9 Nisan Gümüştepe.

Ayrıca ilk iftarla birlikte Nilüfer Belediyesi Hacı Remziye Bakgör Aşevi'nde de ramazan ayı boyunca her gün vatandaşlara iftar yemeği verilecek. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nilüfer Belediyesi Ramazan Ayında Mahalle İftarları Düzenliyor - Son Dakika

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