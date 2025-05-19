Nilüfer'de 19 Mayıs kutlamaları başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Nilüfer'de 19 Mayıs kutlamaları başladı

Nilüfer'de 19 Mayıs kutlamaları başladı Nilüfer'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları coşku ile başladı.

19.05.2025 13:49  Güncelleme: 13:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nilüfer'de 19 Mayıs kutlamaları başladı

BURSA - Nilüfer'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları coşku ile başladı. Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 19 Mayıs'ın Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirterek, "Bize düşen 106 yıl önce açılan bu yolda aynı kararlılıkla barış içinde, kardeşçe ve huzurla ilerlemek" dedi.

Nilüfer Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çelenk sunma töreniyle başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törene Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, eşi Nuray Özdemir'in yanı sıra Bursa Büyükşehir Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Parti Meclisi Üyesi ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, Nilüfer Belediyesi'nin kardeş kenti Bosna Hersek Zavidoviçi'nin Belediye Başkanı Erna Merdiç Smailhodziç, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Başkan Şadi Özdemir, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Başkan Şadi Özdemir, "Bağımsızlığımız için başlatılan kurtuluş mücadelemizin 106. yılı kutlu olsun. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm şehit ve gazileri saygıyla anan Başkan Şadi Özdemir, 19 Mayıs'ın Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayarak, "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile çıktığı kurtuluş mücadelesi tüm ulusu birbirine kenetlemiştir. Karadeniz'den başlayarak, Anadolu'nun her köşesine yayılan mücadele ruhu bütün ulusu sarıp sarmalamıştır. O ilk adımın ardından, millet olarak, özgürlüklerimizden vazgeçmeyeceğimizi tüm dünyaya gösterdik. Bize düşen 106 yıl önce açılan bu yolda aynı kararlılıkla barış içinde, kardeşçe ve huzurla ilerlemek" dedi.

Çağdaş ve demokratik ilkelerinden asla vazgeçmemek gerektiğine vurgu yapan Başkan Şadi Özdemir, "Bunu en çok da gençlerimizle başaracağız. Çünkü, Mustafa Kemal Atatürk, gençliğin, cumhuriyetin değerlerini sahipleneceğine yürekten inanmıştır" diye konuştu.

CHP Bursa Milletvekili, PM Üyesi Nurhayat Altaca Kayışoğlu, 19 Mayıs'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin doğum günü olduğunu ifade ederek, "Atatürk, işgal altındaki bu toprakları bağımsızlığına kavuşturmak için ilk adımı kararlıkla, azimle, 106 yıl önce Samsun'a attı. 19 Mayıs, ülkemizin bağımsızlığını sağladığı gibi bütün devrimlerin de ilk adımı sayılır. Her daim sahip çıkmak hepimizin görevidir" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet yaşaması için özellikle gençlerde Cumhuriyete sahip çıkma bilincinin oluşmasının çok önemli olduğuna vurgu yaparak, "Bayramların daha etkili ve coşkulu kutlanması hepimizin sorumluluğu. Gelecek kuşaklara bunu anlatmak gerekiyor. Onun için milli bayramlara sahip çıkmak gerekiyor. Herkes evinde çocuklarına, torunlarına öncelikle Cumhuriyet bilincini, Atatürk ilke ve devrimlerini anlatmalı. Böylece Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır" dedi.

Konuşmaların ardından Nilüfer Gençlik Korosu mini bir konser verdi.

Kaynak: İHA

19 Mayıs kutlamaları, Yerel Haberler, 19 Mayıs, Politika, Gençlik, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nilüfer'de 19 Mayıs kutlamaları başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalbi ’yatay’ doğdu, Türkiye’de ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu Kalbi 'yatay' doğdu, Türkiye'de ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu
Hakan Bilal Kutlualp’ten Ali Koç’a seçim tepkisi Hakan Bilal Kutlualp'ten Ali Koç'a seçim tepkisi
Talisca 3. rap albümünü yayınladı Talisca 3. rap albümünü yayınladı
Somali’de askeri üsse bombalı intihar saldırısı: 10 ölü, 30 yaralı Somali'de askeri üsse bombalı intihar saldırısı: 10 ölü, 30 yaralı
Maç öncesi gerilim arttı Kadıköy’de Ali Koç’a büyük tepki Maç öncesi gerilim arttı! Kadıköy'de Ali Koç'a büyük tepki
Yeşilçam’ın efsane ismi Ahmet Mekin hastaneye kaldırıldı Yeşilçam'ın efsane ismi Ahmet Mekin hastaneye kaldırıldı
Mardin’de trafik kazası 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Mardin'de trafik kazası! 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Avcılar’da binadan kopan beton parçaları bir kadının kafasına düştü Avcılar'da binadan kopan beton parçaları bir kadının kafasına düştü
Mersin’de üç yangın birden İnceleme başlatıldı Mersin'de üç yangın birden! İnceleme başlatıldı
Fenerbahçe tribünleri maç başlar başlamaz futbolcuları ıslıkladı Fenerbahçe tribünleri maç başlar başlamaz futbolcuları ıslıkladı
Rusya, Baltık Denizi’nde Yunanistan’a ait petrol tankerine el koydu Rusya, Baltık Denizi'nde Yunanistan'a ait petrol tankerine el koydu

14:21
20 milyon liralık lüks otomobil alev alev yanarak küle döndü
20 milyon liralık lüks otomobil alev alev yanarak küle döndü
14:01
Putin-Trump görüşmesinin saati belli oldu
Putin-Trump görüşmesinin saati belli oldu
12:24
Tapuda yeni uygulama başlıyor Herkes için zorunlu
Tapuda yeni uygulama başlıyor! Herkes için zorunlu
11:46
Akaryakıt istasyonundaki yumruklu saldırının ardından eski sevgili çıktı
Akaryakıt istasyonundaki yumruklu saldırının ardından eski sevgili çıktı
21:03
Fenerbahçe, Eyüpspor’u golcüleriyle mağlup etti
Fenerbahçe, Eyüpspor'u golcüleriyle mağlup etti
20:57
Süper Lig’den düşen üçüncü takım Sivasspor
Süper Lig'den düşen üçüncü takım Sivasspor
20:56
Süper Lig’de şampiyon Galatasaray Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı
Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı
20:41
Portekiz’de hükümet düştü Halk 3 yılda 3. kez sandık başına gitti
Portekiz'de hükümet düştü! Halk 3 yılda 3. kez sandık başına gitti
20:20
Kaçak kazı yaparken üzerine devrilen kayanın altında can verdi
Kaçak kazı yaparken üzerine devrilen kayanın altında can verdi
20:09
En-Nesyri gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti
En-Nesyri gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti
20:03
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti’den açıklama: Kardeşlik hukukuyla yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den açıklama: Kardeşlik hukukuyla yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var
19:59
Eski sevgilisini ve kardeşini silahla vurdu, yakınları tarafından darbedildi
Eski sevgilisini ve kardeşini silahla vurdu, yakınları tarafından darbedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2025 15:17:06. #7.13#
SON DAKİKA: Nilüfer'de 19 Mayıs kutlamaları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.