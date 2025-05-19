Nilüfer'de 19 Mayıs kutlamaları başladı

BURSA - Nilüfer'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları coşku ile başladı. Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 19 Mayıs'ın Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirterek, "Bize düşen 106 yıl önce açılan bu yolda aynı kararlılıkla barış içinde, kardeşçe ve huzurla ilerlemek" dedi.

Nilüfer Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çelenk sunma töreniyle başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törene Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, eşi Nuray Özdemir'in yanı sıra Bursa Büyükşehir Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Parti Meclisi Üyesi ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, Nilüfer Belediyesi'nin kardeş kenti Bosna Hersek Zavidoviçi'nin Belediye Başkanı Erna Merdiç Smailhodziç, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Başkan Şadi Özdemir, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşan Başkan Şadi Özdemir, "Bağımsızlığımız için başlatılan kurtuluş mücadelemizin 106. yılı kutlu olsun. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm şehit ve gazileri saygıyla anan Başkan Şadi Özdemir, 19 Mayıs'ın Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayarak, "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile çıktığı kurtuluş mücadelesi tüm ulusu birbirine kenetlemiştir. Karadeniz'den başlayarak, Anadolu'nun her köşesine yayılan mücadele ruhu bütün ulusu sarıp sarmalamıştır. O ilk adımın ardından, millet olarak, özgürlüklerimizden vazgeçmeyeceğimizi tüm dünyaya gösterdik. Bize düşen 106 yıl önce açılan bu yolda aynı kararlılıkla barış içinde, kardeşçe ve huzurla ilerlemek" dedi.

Çağdaş ve demokratik ilkelerinden asla vazgeçmemek gerektiğine vurgu yapan Başkan Şadi Özdemir, "Bunu en çok da gençlerimizle başaracağız. Çünkü, Mustafa Kemal Atatürk, gençliğin, cumhuriyetin değerlerini sahipleneceğine yürekten inanmıştır" diye konuştu.

CHP Bursa Milletvekili, PM Üyesi Nurhayat Altaca Kayışoğlu, 19 Mayıs'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin doğum günü olduğunu ifade ederek, "Atatürk, işgal altındaki bu toprakları bağımsızlığına kavuşturmak için ilk adımı kararlıkla, azimle, 106 yıl önce Samsun'a attı. 19 Mayıs, ülkemizin bağımsızlığını sağladığı gibi bütün devrimlerin de ilk adımı sayılır. Her daim sahip çıkmak hepimizin görevidir" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet yaşaması için özellikle gençlerde Cumhuriyete sahip çıkma bilincinin oluşmasının çok önemli olduğuna vurgu yaparak, "Bayramların daha etkili ve coşkulu kutlanması hepimizin sorumluluğu. Gelecek kuşaklara bunu anlatmak gerekiyor. Onun için milli bayramlara sahip çıkmak gerekiyor. Herkes evinde çocuklarına, torunlarına öncelikle Cumhuriyet bilincini, Atatürk ilke ve devrimlerini anlatmalı. Böylece Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır" dedi.

Konuşmaların ardından Nilüfer Gençlik Korosu mini bir konser verdi.