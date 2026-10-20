Nilüfer'de Cumhuriyet Koşusu nedeniyle FSM Bulvarı yarın 09.00-13.00 arası kapanacak - Son Dakika
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Nilüfer'de Cumhuriyet Koşusu nedeniyle FSM Bulvarı yarın 09.00-13.00 arası kapanacak

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Nilüfer'de 21 Ekim Çarşamba yapılacak Okullar Arası Cumhuriyet Koşusu nedeniyle FSM Bulvarı ve bağlantı yolları yarın 09.00-13.00 arası trafiğe kapatılacak. Sürücülerden bu saatlerde alternatif güzergahları kullanmaları istendi.

Bursa'da Okullar Arası Cumhuriyet Koşusu nedeniyle bazı yollar yarın geçici olarak trafiğe kapatılacak. Saat 09.00'da başlayacak uygulamanın, etkinliğin sona ermesiyle birlikte saat 13.00'e kadar devam etmesi bekleniyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 21 Ekim Çarşamba günü düzenlenecek Okullar Arası Cumhuriyet Koşusu nedeniyle trafik düzenlemesine gidilecek.

FSM Bulvarı ve bağlantı yolları kapanacak

Koşu, FSM Bulvarı Ortanca Parkı ve Koşu Yolu'ndan başlayarak Garanti Bankası önü, FSM Bulvarı, Kanuni Caddesi ve Emniyet Caddesi güzergahını takip ederek Nilüfer Belediyesi Halk Evi'nde sona erecek.

Etkinlik kapsamında FSM Bulvarı'nda Tuna Kavşağı'ndan FSM Camii'ne kadar olan bölüm ile FSM Camii, Kanuni Caddesi ve Emniyet Caddesi güzergahları ve bu yollara bağlanan bağlantı yolları saat 09.00'dan itibaren taşıt trafiğine kapatılacak.

Sürücülere alternatif güzergah uyarısı

Kapanan yolların etkinlik bitimine kadar, tahminen saat 13.00'e dek kapalı kalacağı bildirildi. Sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için belirtilen güzergahlara çıkan cadde ve sokakları kullanırken alternatif yolları tercih etmeleri istendi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Nilüfer'de Cumhuriyet Koşusu nedeniyle FSM Bulvarı yarın 09.00-13.00 arası kapanacak - Son Dakika
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