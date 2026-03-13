Başkan Şadi Özdemir: "Nilüfer bir kadın kentidir" - Son Dakika
Başkan Şadi Özdemir: "Nilüfer bir kadın kentidir"

Başkan Şadi Özdemir: "Nilüfer bir kadın kentidir"
13.03.2026 13:56  Güncelleme: 13:57
Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, kadın dernekleriyle gerçekleştirdiği iftarda, kadın odaklı projelerini ve 5 yılda 20 kreş açma hedefini anlattı. 'Anne Taksi' uygulamasının genişletileceği müjdesini veren Özdemir, kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarının önemine vurgu yaptı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, kadın dernekleri ve üretici kadın kooperatifleriyle buluştuğu iftarda; 5 yılda 20 kreş hedefinden ekonomik özgürlüğe, şeffaf belediyecilikten "Anne Taksi" uygulamasına kadar Nilüfer'in kadın odaklı vizyonunu anlattı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, kentteki kadın derneklerinin temsilcileriyle iftar programında bir araya geldi. Nilüfer mahalle kadın dernekleri, Nilüfer Üretici Kadınlar Kooperatifi ve Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi üyelerinin katılımıyla gerçekleşen programa, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz ve Başkan Şadi Özdemir'in eşi Nuray Özdemir de eşlik etti.

Programda yaptığı konuşmada, Nilüfer'i birkadın kentiyapma vizyonunu paylaşan Başkan Şadi Özdemir, kadınların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları içinüretim ve kooperatifleşmesüreçlerinin önemine işaret etti. Nilüfer'i her zaman "bir kadın kenti" olarak tanımladıklarını vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, kadınların günün her saatinde kendilerini güvenli ve huzurlu hissettikleri bir kent oluşturma hedefini yineledi. Kadın derneklerinin üye sayılarının artması gerektiğini ifade eden Başkan Şadi Özdemir, "Asıl amacımız kadınların bütçelerine gelir taşımasını sağlamak. Kadın para kazanabildiği sürece özgürlüğünü kazanacaktır" dedi.

Başkan Şadi Özdemir, kadınların sosyal hayata ve istihdama katılımını desteklemek amacıyla hayata geçirilen projeleri de anlattı. Göreve geldiklerinden bu yana iki yeni kreş açtıklarını, üçünün ise yapım aşamasında olduğunu belirten Başkan Şadi Özdemir, "Kadın arkadaşlarımız rahat olsun. Tarlada çalışıyorsa tarlada, fabrikada çalışıyorsa fabrikada çalışsın. Serbest çalışıyorsa serbest çalışsın. Sosyalleşmek istiyorsa sosyalleşsin. Bu yatırımların diğer tarafı da şu; o çocukları düzgün, düzenli, disiplinli bir şekilde eğitiyoruz. Herkesin imrendiği 16 kişilik sınıflarda eğitimler veriyoruz" diye konuştu.

Başkan Şadi Özdemir, büyük ilgi gören "Anne Taksi" uygulamasındaki araç sayısının artırılacağının müjdesini de vererek, "Hamile ve bebekli annelerin devlet hastanesi ulaşımlarını ücretsiz ve güvenli bir şekilde sağlamaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Programın sonunda, Başkan Şadi Özdemir, kadın dernekleri ve kooperatiflerinin kendilerinin çok önemli bir paydaşı olduğunu ifade ederek, tüm kadınların kent yönetimindeki etkin rollerinin artarak devam edeceğini söyledi. - BURSA

Kaynak: İHA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.