Nilüfer'de mitler ve psikolojik yansımaları sorgulandı - Son Dakika
Nilüfer'de mitler ve psikolojik yansımaları sorgulandı

Nilüfer\'de mitler ve psikolojik yansımaları sorgulandı
25.04.2026 12:49  Güncelleme: 12:51
Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği "Tematik Buluşmalar" serisi, bu ay "Mitlerin Psikolojik Yorumsaması" başlıklı bir söyleşiyle gerçekleşti.

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği "Tematik Buluşmalar" serisi, bu ay "Mitlerin Psikolojik Yorumsaması" başlıklı bir söyleşiyle gerçekleşti. Akademisyen ve yazar Göktuğ Halis'in konuk olduğu etkinlikte, tarihi anlatılar olan mitlerin kökeni ve yansımaları ele alındı.

Nilüfer Belediyesi'nin geleneksel olarak sürdürdüğü "Tematik Buluşmalar" etkinliği, bu ay yazar ve akademisyen Göktuğ Halis'i ağırladı. "Mitlerin Psikolojik Yorumsaması" başlığı altında gerçekleşen buluşmada, tarihin eski anlatılarını olan mitlerin, insanların zihin yapısını nasıl şekillendirdiği Nilüferli sanatseverlerle paylaşıldı.

Dünya mitolojileri, semboller ve Anadolu'daki kadim inanışlar üzerine yaptığı çalışmaları paylaşan Göktuğ Halis, mitolojinin antik Yunan'a özgü olmadığını, insanlık tarihinin çok daha eski dönemlerine uzandığını söyledi. Halis, "Gerçek bir mitoloji bilimi için arkeoloji, tarih ve karşılaştırmalı din çalışmalarına bakmak zorundayız. Anadolu'nun kırsalında bir kuşla veya bir ağaçla kurulan ilişki bile hala yaşayan bir mitolojidir" diye konuştu.

Söyleşide, 19. yüzyılın sonundan itibaren psikolojinin mitoloji sahasına girişini ele alan Halis, Sigmund Freud ve Joseph Campbell gibi isimlerin teorilerini yorumladı. Halis, "Mitlerin büyük bir geneli sanılanın aksine sadece ruh bilimiyle değil, toplumsal sorunları çözme ve kültürel hafızayı koruma işleviyle var olmuştur" dedi.

Mitolojinin en büyük gizemlerinden biri olan "tanrıların insanlığı terk etmesi" konusuna da değinen Halis, psikolojinin bu durumu çocukluktaki ebeveyn-çocuk ilişkisinin kopuşuyla açıkladığını belirtti. Göktuğ Halis, kahramanlık mitlerinin dünya genelindeki benzerliğinin ise bireyin toplumda kendi kimliğini kazanma süreciyle ilgili olduğunu ifade etti.

Etkinlik, dinleyicilerin soru ve görüşleriyle zenginleşen interaktif bir bölümle sona erdi. - BURSA

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nilüfer'de mitler ve psikolojik yansımaları sorgulandı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Kutsal Banyo“ kaosa dönüştü, çok sayıda kadın cinsel tacize uğradı "Kutsal Banyo" kaosa dönüştü, çok sayıda kadın cinsel tacize uğradı
9 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli’nin annesinin ifadesi ortaya çıktı 9 kişiyi öldüren İsa Aras Mersinli'nin annesinin ifadesi ortaya çıktı
Başbakanlık ofisi duyurdu: Netanyahu prostat kanseri tedavisi görüp tamamen iyileşti Başbakanlık ofisi duyurdu: Netanyahu prostat kanseri tedavisi görüp tamamen iyileşti
Şehit çocuğunun talebi belediye başkanını duygulandırdı Şehit çocuğunun talebi belediye başkanını duygulandırdı
Evini ateşe verdiği için gözaltına alındı nezarethanede kalp krizi geçirip öldü Evini ateşe verdiği için gözaltına alındı; nezarethanede kalp krizi geçirip öldü
Fatma Nur Çelik’in katil zanlısı hakim karşısında Mağdurlar istemedi, ifadeleri kapı arkasından dinledi Fatma Nur Çelik'in katil zanlısı hakim karşısında! Mağdurlar istemedi, ifadeleri kapı arkasından dinledi

12:49
Yine aynı şehir yine aynı skandal: Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
Yine aynı şehir yine aynı skandal: Vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
12:39
İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ile okul güvenliği genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile okul güvenliği genelgesi
12:20
Trump: İran, taleplerimizi karşılayacak bir teklif hazırlığında
Trump: İran, taleplerimizi karşılayacak bir teklif hazırlığında
12:10
Tanju Özcan’ın yattaki eğlence fotoğrafında adı geçen kadın ifade verdi
Tanju Özcan'ın yattaki eğlence fotoğrafında adı geçen kadın ifade verdi
10:59
CHP’li isim yıllar sonra anlattı Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ı övmüş: 40 yılda iyi bir iş yaptı
CHP'li isim yıllar sonra anlattı! Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı övmüş: 40 yılda iyi bir iş yaptı
10:41
Bıyıkları dünya çapınca olay olan Orhan Avcı konuştu İşte gençlik hali
Bıyıkları dünya çapınca olay olan Orhan Avcı konuştu! İşte gençlik hali
SON DAKİKA: Nilüfer'de mitler ve psikolojik yansımaları sorgulandı - Son Dakika
