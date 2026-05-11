Özel öğrenciler spor şenliğinde buluştu

11.05.2026 16:01  Güncelleme: 16:02
Nilüfer 24. Uluslararası Spor Şenlikleri kapsamında düzenlenen Özel Eğitim Kurumları Şenliği'nde, özel ihtiyaç sahibi öğrenciler sporla bir araya gelerek yeteneklerini sergiledi ve madalya ile ödüllendirildi.

Nilüfer Belediyesi tarafından bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Uluslararası Spor Şenlikleri, en anlamlı günlerinden birine ev sahipliği yaptı. İbrahim Yazıcı Stadyumu'nda gerçekleştirilen Özel Eğitim Kurumları Şenliği'nde, özel ihtiyaç sahibi öğrenciler sporun birleştirici gücüyle bir araya gelerek yeteneklerini sergiledi.

Nilüfer'in gelenekselleşen dev spor organizasyonu Nilüfer 24. Uluslararası Spor Şenlikleri kapsamında özel yardıma ihtiyaç öğrenciler, yeşil sahaya çıkarak bireysel ve takım oyunlarında ter döktü. Sosyalleşmenin ve dayanışmanın ön plana çıktığı etkinlikte, çocuklar farklı etaplarda hazırlanan oyun parkurlarında azimle mücadele etti.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Emre Karagöz ve Okan Şahin, şenlik boyunca öğrenci ve ailelerini yalnız bırakmadı. Müsabakaları yakından takip ederek çocukların heyecanına ortak olan Emre Karagöz ve Okan Şahin, engelli bireylerin sosyal hayata katılımının önemine dikkat çekti.

Şenliğe; Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi, Nilüfer Özel Eğitim Meslek Okulu, İpek Özel Eğitim Uygulama Okulu, Kayapa Şehit Jandarma Er Eyüp Gürsoy İlkokulu ve Ortaokulu, Mitat Enç Özel Eğitim Ortaokulu, Duyum İşitme Engelliler Ortaokulu ve Alaaddinbey Özel Eğitim Meslek Okulu gibi Bursa'nın dört bir yanından gelen çok sayıda okul ve merkez katılım sağladı.

Günün sonunda düzenlenen madalya töreninde ise tüm çocukların emekleri ödüllendirildi. Başkan Yardımcıları Emre Karagöz ve Okan Şahin öğrencilere madalyalarını tek tek takdim ederek bu özel günü unutulmaz bir anıya dönüştürdü. - BURSA

Kaynak: İHA

