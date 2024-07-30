Nilüfer ilçesinde yarın su kesintisi yapılacak - Son Dakika
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Yerel

Nilüfer ilçesinde yarın su kesintisi yapılacak

BUSKİ tarafından yapılan açıklamada, Nilüfer ilçesinin bazı mahallelerinde 31 Temmuz Çarşamba günü su kesintisi yapılacağı duyuruldu. Altınşehir Mahallesi ve çevresinde yapılacak çalışmalar nedeniyle 09:00-19:00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacak. Vatandaşların tedbirli olması istendi.

30.07.2024 09:15
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BUSKİ tarafından yapılan açıklamada 31 Temmuz Çarşamba günü Nilüfer ilçesinin bazı mahallelerinde su kesintisi yaşanacağı bilgisi verildi. Açıklamada, "BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1.Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Altınşehir Mahallesi; Özlüce Bulvarı, Uğur Mumcu Bulvarı, Çetin Emeç Caddesi, Muammer Aksoy Caddesi arasında kalan bölge ve civarında 31 Temmuz 2024 (YARIN) tarihinde 09: 00-19.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur" denildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nilüfer ilçesinde yarın su kesintisi yapılacak - Son Dakika

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