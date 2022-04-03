Nisan ayında kar temizleme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Nisan ayında kar temizleme çalışmaları devam ediyor

03.04.2022 13:01

Nisan ayında kar temizleme çalışmaları devam ediyorBATMAN Batman'da kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Sason içesine bağlı köy yollarında şantiye ekiplerinin, kar temizleme ve ulaşıma açma çalışmaları devam ediyor.

Nisan ayında kar temizleme çalışmaları devam ediyor

BATMAN Batman'da kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Sason içesine bağlı köy yollarında şantiye ekiplerinin, kar temizleme ve ulaşıma açma çalışmaları devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta Sason ilçe genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek rakımlı köy yollarında kar birikintisi bazı yerlerde 2 metreyi aştı. Kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yollarında temizleme ve ulaşıma açma çalışmaları başlatan ilçe şantiye şefliği ekipleri, 70'in üzerinde yerleşim yeri yolunu ulaşıma açtı. Halen kapalı durumda olan Bayramlar grup köy yolunda kar temizleme çalışmalarına devam eden ekipler, en kısa sürede kapalı olan tüm köy ve mezra yollarını ulaşıma açmayı hedeflediği belirtildi.

Nisan ayında kar temizleme çalışmaları devam ediyor
Nisan ayında kar temizleme çalışmaları devam ediyor
Nisan ayında kar temizleme çalışmaları devam ediyor

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Batman, Sason, Nisan, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nisan ayında kar temizleme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nisan ayında kar temizleme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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