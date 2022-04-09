Nisan ayında karla mücadele çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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Nisan ayında karla mücadele çalışmaları devam ediyor

BATMAN - Batman'ın Sason ile Kozluk ilçelerinde karla kaplı köy yollarında temizleme ve ulaşıma açma çalışmaları devam ediyor.

Batman'da kar temizleme ve köy yollarını ulaşıma açma çalışlarında Sason Kaybaşı istikametinden, Kozluk ilçesi Armutlu grup köy yolu istikametine ilçeler arasındaki en kısa bağlantı yolu Harami gediği 2 günlük çalışmayla temizlendi. Yer yer kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği bağlantı yolu yolu kar yağışı nedeniyle 5 ay sonra ulaşıma açılabildi.