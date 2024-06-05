Nisyros Belediye Başkanı Yatağan'ın efsane Belediye Başkanı Hasan Haşmet Işık'ı ziyaret etti

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Muğla'nın Yatağan ilçesi Yunanistan'ın Ege'deki en küçük yerleşim adalarından Nisyros Belediyesi arasındaki kardeşşehirlik ilişkileri çerçevesinde Yatağan'a gelen Nisyros Belediye Başkanı Prof. Dr. Christofis Koroneos, danışmanı Samis Paizanoglu ve kardeşşehirlik ilişkilerinin başladığı tarihte Belediye Başkan Yardımcısı olan Tarcan Oğuz Yatağan'ın efsane Belediye Başkanı Hasan Haşmet Işık'ı unutmadı.

Yatağan Belediyesi ile Nisyros Belediyesi arasında rahmetli Hasan Haşmet Işık'ın Belediye Başkanı olduğu 2014yılında kardeşşehirlik ilişkilerinin temellerinin atılması nedeniyle 20 yıl Yatağan Belediye Başkanlığı yapan Hasan Haşmet Işık'ın mezarını ziyaret eden konuk Nisyros Belediye Başkanı Prof. Dr. Christofis Koroneos, Hasan PHaşmet IAşık'ın mezarına toprak bardak ile suladı. Danışmanı Samis Paizanoğlu ve Tarcan Oğuz dua etti. - MUĞLA