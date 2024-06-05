Nisyros Belediye Başkanı Yatağan'ın efsane Belediye Başkanı Hasan Haşmet Işık'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Nisyros Belediye Başkanı Yatağan'ın efsane Belediye Başkanı Hasan Haşmet Işık'ı ziyaret etti

Muğla'nın Yatağan ilçesi ile Yunanistan'ın Nisyros Belediyesi arasındaki kardeşşehirlik ilişkileri kapsamında Nisyros Belediye Başkanı, Yatağan'ın eski Belediye Başkanı Hasan Haşmet Işık'ın mezarını ziyaret etti.

05.06.2024 09:56
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Muğla'nın Yatağan ilçesi Yunanistan'ın Ege'deki en küçük yerleşim adalarından Nisyros Belediyesi arasındaki kardeşşehirlik ilişkileri çerçevesinde Yatağan'a gelen Nisyros Belediye Başkanı Prof. Dr. Christofis Koroneos, danışmanı Samis Paizanoglu ve kardeşşehirlik ilişkilerinin başladığı tarihte Belediye Başkan Yardımcısı olan Tarcan Oğuz Yatağan'ın efsane Belediye Başkanı Hasan Haşmet Işık'ı unutmadı.

Yatağan Belediyesi ile Nisyros Belediyesi arasında rahmetli Hasan Haşmet Işık'ın Belediye Başkanı olduğu 2014yılında kardeşşehirlik ilişkilerinin temellerinin atılması nedeniyle 20 yıl Yatağan Belediye Başkanlığı yapan Hasan Haşmet Işık'ın mezarını ziyaret eden konuk Nisyros Belediye Başkanı Prof. Dr. Christofis Koroneos, Hasan PHaşmet IAşık'ın mezarına toprak bardak ile suladı. Danışmanı Samis Paizanoğlu ve Tarcan Oğuz dua etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nisyros Belediye Başkanı Yatağan'ın efsane Belediye Başkanı Hasan Haşmet Işık'ı ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nisyros Belediye Başkanı Yatağan'ın efsane Belediye Başkanı Hasan Haşmet Işık'ı ziyaret etti - Son Dakika
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