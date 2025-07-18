Niyazi Hararcı'nın Nostaljik Radyoları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Niyazi Hararcı'nın Nostaljik Radyoları

Niyazi Hararcı\'nın Nostaljik Radyoları
18.07.2025 12:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'da Niyazi Hararcı, atık malzemelerle nostaljik radyolar üretiyor ve geri dönüşüme katkı sağlıyor.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde yaşayan Niyazi Hararcı, atık malzemeleri nostaljik radyolara dönüştürüyor.

35 yaşındaki Niyazi Hararcı, yıllardır biriktirdiği ve çevresinden temin ettiği atık malzemeleri nostaljik radyolara dönüştürüyor. Özellikle eski ahşap hoparlör kutuları, televizyon kasaları, hastanelerde kullanılan hava filtre makineleri ve kullanılmayan suntaları kesip biçerek radyo kutularına dönüştüren Hararcı, elektronik kısmında ise eski kasetçalarların radyo devrelerini kullanıyor.

"Başkaları için hiçbir önem taşımayan atık eşyaları değerlendiriyorum"

Çevresinden ve hurdacılardan temin ettiği malzemelerle çalıştığını söyleyen Hararcı, "Atık malzemeleri değerlendirmeyi çok severim. Genelde ahşap ile elektroniğe, aynı zamanda radyoya da meraklı olduğumdan radyo yapıyorum. Bir caminin eski ahşap hoparlör kutuları, hastanelerde kullanılan eski hava filtre makineleri, eski televizyon kutuları gibi radyoya uygun olan ahşap malzemeler, suntalar.ı kesiyorum, biçiyorum, içerisine radyo devreleri yerleştiriyorum. Radyoyu kendim yapmıyorum. Günümüzde ihtiyaç duyulmayan kasetçalar teyplerin radyo devresini kullanıyorum. Nostaljik görünümlü radyolar elde etmeye çalışıyorum. İnsanın en başta radyoyu sevmesi lazım, dinlemesi lazım. Türkülere ve eski geleneklere sempati duyması gerek. Benim serüvenim de ilk başta böyle başladı. Eşten, dosttan radyo alıyorum, eski olduğundan dinleyemiyorum. Bu eski radyoları orijinalini bozmadan dinlenebilir hale getirmek benim çok hoşuma gidiyor. Dinlemekte ayrı bir mutlu ediyor. Radyoya uygun bir sunta bulduğum zaman içerisine kapaklı bölmeler yapıyorum, menteşe yapıyorum. Hurdacıdan ya da eş dosttan aldığım kullanılamayan eski kasetçalarları alıp, bunların devresini içerisine koyuyorum. Eskiden radyolarda hasır çuval görünümlü bir kumaş olurdu, hoparlörlerin ön tarafına koyulurdu. Onun için eski bir çuval buldum, ona gözüm gibi bakıyorum. Yapmış olduğum bir radyodan örnek verecek olursam, kutusu için hava filtresi makinesi kullandım. Hoparlörü için eski bir çuval kullandım. Ses açma-kapatma düğmesi olarak kırık bir sandalyenin ayağını kullandım. Bozulmuş bir el fenerinin açma-kapatma düğmesini kullandım. Başkaları için hiçbir önem taşımayan atık eşyaları değerlendirip, hepsini bir araya getirip bir radyo elde etmiş oluyorum" dedi. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Teknoloji, Yapraklı, Sanat, Çevre, Yerel, Yaşam, Radyo, Son Dakika

Son Dakika Yerel Niyazi Hararcı'nın Nostaljik Radyoları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi
Gelinin en mutlu günü kabusa döndü Gelinin en mutlu günü kabusa döndü
Şas Partisi koalisyondan çekildi, Netanyahu parlamentoda çoğunluğu kaybetti Şas Partisi koalisyondan çekildi, Netanyahu parlamentoda çoğunluğu kaybetti
’Beyaz altın’ nöbeti Sabaha kadar silahla bekliyorlar 'Beyaz altın' nöbeti! Sabaha kadar silahla bekliyorlar
KKTC’nin kaderini değiştirecek keşif Miktarı açıklanmayan zengin su rezervi bulundu KKTC'nin kaderini değiştirecek keşif! Miktarı açıklanmayan zengin su rezervi bulundu
1’i bebek 3 kişiye mezar olan rezidans “Hayata değer“ sloganıyla tanıtılmış 1'i bebek 3 kişiye mezar olan rezidans "Hayata değer" sloganıyla tanıtılmış
Ünlü oyuncu Emre Alp Törün son yolculuğuna uğurlandı Ünlü oyuncu Emre Alp Törün son yolculuğuna uğurlandı
İnternette cinsel içerikli görüntüler sattığı tespit edilen öğretmen görevden uzaklaştırıldı İnternette cinsel içerikli görüntüler sattığı tespit edilen öğretmen görevden uzaklaştırıldı
Aracının üzerini 2 ay sonra açan vatandaş karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu Aracının üzerini 2 ay sonra açan vatandaş karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu
Wanda Nara itiraf etti Yeni sevgilisi de dünyaca ünlü futbolcu Wanda Nara itiraf etti! Yeni sevgilisi de dünyaca ünlü futbolcu

12:27
DEM Parti’nin ismi değişebilir İşte masadaki en güçlü öneri
DEM Parti'nin ismi değişebilir! İşte masadaki en güçlü öneri
11:36
600 bin kamu işçisinin son zam teklifi belli oldu
600 bin kamu işçisinin son zam teklifi belli oldu
10:52
81 ilde geçerli olacak ATM kullanan herkes artık bu uyarıyla karşılaşacak
81 ilde geçerli olacak! ATM kullanan herkes artık bu uyarıyla karşılaşacak
09:57
Dürzi-Bedevi çatışması yeniden başladı, Suriye ordusu Süveyda’ya gidiyor
Dürzi-Bedevi çatışması yeniden başladı, Suriye ordusu Süveyda'ya gidiyor
16:43
“Etkin pişmanlık“ sorusuna dikkat çeken yanıt İşte tutuklanan Şile Belediye Başkanı’nın ifadesi
"Etkin pişmanlık" sorusuna dikkat çeken yanıt! İşte tutuklanan Şile Belediye Başkanı'nın ifadesi
16:37
Şanssızlığın bu kadarı Hem omzu çıktı hem de çapraz bağları koptu
Şanssızlığın bu kadarı! Hem omzu çıktı hem de çapraz bağları koptu
16:32
Kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı Market sahibini şoke eden ihanet
Kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı! Market sahibini şoke eden ihanet
16:29
Pep Guardiola’dan Galalatasaray’a müjde
Pep Guardiola'dan Galalatasaray'a müjde
16:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Şara’ya telefon İsrail’e gözdağı olacak mesajı verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şara'ya telefon! İsrail'e gözdağı olacak mesajı verdi
16:17
Rusya, Ukrayna’daki AVM’ye 500 kilogramlık bombayla saldırdı
Rusya, Ukrayna'daki AVM'ye 500 kilogramlık bombayla saldırdı
16:03
Menajeri İstanbul’a geldi Galatasaray’dan ayrılıyor
Menajeri İstanbul'a geldi! Galatasaray'dan ayrılıyor
15:52
Kıyafeti yüzünden ilk staj gününde eve yollanan genç, kombinini paylaştı
Kıyafeti yüzünden ilk staj gününde eve yollanan genç, kombinini paylaştı
15:47
Muhtar 8 yıl boyunca köylüyü kandırdı, gerçek seçimi kaybedince ortaya çıktı
Muhtar 8 yıl boyunca köylüyü kandırdı, gerçek seçimi kaybedince ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2025 12:36:36. #7.13#
SON DAKİKA: Niyazi Hararcı'nın Nostaljik Radyoları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.