Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Başarılı Öğrencilere Bisiklet Hediye Etti

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Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Liselere Geçiş Sınavı (LGS)'de dereceye giren öğrenciler ile kırsal mahallerdeki Kur'an kurslarında başarılı olan çocuklara bisiklet hediye etti.

Düzenlenen törende başarılı olan öğrencileri ve çocukları tebrik eden Ali Doğan, sosyal belediyecilik anlayışıyla eğitimin her kademesinde gençlerin yanında olacaklarını belirtti.

Göreve geldiği ilk günden itibaren gençliğe ve eğitime yönelik birçok faaliyete yer aldıklarını ifade Doğan, "Söz vermiştik gençlerimize ve çocuklarımıza; başarı sizden destek bizden diye, bugün vermiş olduğumuz söz üzerine Liselere Geçiş Sınavı'nda dereceye giren gençlerimize ve kırsal mahallerimizdeki Kur'an Kursları'nda en ahlaklı ve başarılı olan çocuklarımıza bisikletlerini hediye ettik. Buradaki amacımız fikirlerine önem verdiğimiz gençleri ödüllendirmek ve yanlarında olmaktır. Bu bir başlangıçtı bundan sonra projelerimiz daha geniş kapsamlı olacaktır. Bizler tüm imkanlarımızla her zaman gençlerimizin ve çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Tören, öğrencilere ve çocuklara bisikletlerin hediye edilmesi ile son buldu.

Dağıtım törenine Nizip Belediye Başkan Yardımcısı Av. Tanju Bayındırlı, meclis üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. - GAZİANTEP