Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan Çalışmaları Yerinde İnceledi

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, ilçede devam eden belediye çalışmalarını yerinde incelemeye devam ediyor.

Günün ilk ışıklarıyla mesaisine başlayan Başkan Doğan, sabah saatlerinde belediye birimlerini ziyaret ederek çalışmaları denetledi, ardından Nizip Sanayi Sitesi'ne geçerek burada sürdürülen sıcak asfalt çalışmalarını inceledi.

Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Müslüm Aslan ve bölge esnafıyla bir araya gelen Başkan Doğan, hem yapılan çalışmaları değerlendirdi hem de esnafların talep ve önerilerini dinledi.

Yeni açılan iş yerlerine ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla başlatılan asfaltlama çalışmasının hızla sürdüğünü belirten Başkan Doğan, "Sanayi Sitemizde Kooperatif Başkanımız Müslüm Aslan ve kıymetli esnaflarımızla bir araya gelerek, yeni iş yerlerine ulaşımı kolaylaştıracak asfalt çalışmamızı yerinde inceledik. Her mahallede, her sokakta; ihtiyaç olan her yerde varız. Çünkü biz bu şehri de, bu şehre emek veren insanları da çok seviyoruz. Birlikte daha güzel bir geleceğe ilerliyoruz" dedi.

Vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalışmaların kesintisiz süreceğini ifade eden Başkan Doğan, Nizip'in her noktasında belediyenin izini taşıyan hizmetlerle kalkınmaya devam edeceğini vurguladı.

Doğan buradaki ziyaret ve incelemelerinin ardından Nizip Fıstık Hali'ne geçerek bölgede devam eden yol düzenleme çalışmalarını inceleyip esnaflarla bir araya geldi. - GAZİANTEP