Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan Huzurevi Sakinleriyle Bayramlaştı

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla Huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla Huzurevi'ni ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Doğan, huzurevi sakinlerine karanfil takdim edip samimi sohbetlerde bulundu. Doğan, yakından ilgilendiği Huzurevi sakinlerine yalnız olmadıklarını ve her zaman yanlarında olacaklarını belirtti.

Belediye Başkanı Ali Doğan, ziyaretiyle ilgili, "Bayramlar, sadece sevdiklerimizle değil, toplumun en değerli fertleri olan büyüklerimizle de bir araya gelmenin önemini daha çok hissettiğimiz özel günlerdir. Onların deneyimlerinden öğrenecek çok şeyimiz var. Bu bayramda da onlarla birlikte olmak, hepimiz için çok kıymetliydi" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP