Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan Kırsal Mahalleleri Ziyaret Etti - Son Dakika
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Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan Kırsal Mahalleleri Ziyaret Etti

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan Kırsal Mahalleleri Ziyaret Etti

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Fen İşleri ekipleriyle kırsal mahallelerde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Doğan, vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek eşit hizmet anlayışı vurgusu yaptı.

27.03.2025 16:28  Güncelleme: 16:30
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Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Fen İşleri ve Makina İkmal Bakım Onarım Müdürlüğü ekipleriyle birlikte kırsal mahallelerde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

İlk olarak Tatlıcak Mahallesi'ni ziyaret eden Doğan burada, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı ve işçilerle sohbet ederek moral verdi. Ardından Gürbaşak Mahallesi'ne geçen Belediye Başkanı Doğan devam eden cami inşaatı ve Gürbaşak ile Kuzuyatağı mahalleleri arasındaki yol çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulundu.

Son olarak Güder Mahallesi'ne geçen Doğan, burada da su kaynağının açılması ve akışının sağlanması adına devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Mahalle sakinleriyle de bir araya gelen Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, yapılan çalışmaların mahallelerine sağlayacağı faydalar hakkında konuştu. Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Doğan, belediye olarak her zaman halkın yanında olduklarını vurguladı.

Başkan Doğan, yaptığı açıklamada, "Nizip'imizin her noktasına eşit hizmet götürmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Tatlıcak mahallemizdeki bu yol yapım çalışması da bu anlayışımızın bir ürünüdür. Amacımız, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve daha modern bir Nizip inşa etmektir" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan Kırsal Mahalleleri Ziyaret Etti - Son Dakika

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