Nizip Belediye Başkanı'ndan Suriyelilere Esad sonrası dönüş çağrısı - Son Dakika
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Nizip Belediye Başkanı'ndan Suriyelilere Esad sonrası dönüş çağrısı

Nizip Belediye Başkanı\'ndan Suriyelilere Esad sonrası dönüş çağrısı

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Beşar Esad'ın devrilmesi sonrası kutlamalar yapan Suriyelilere yurtlarına dönmeleri için destek vereceklerini açıkladı. Suriyelilere ücretsiz transfer hizmeti sunulacak.

09.12.2024 10:14  Güncelleme: 10:16
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Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Beşar Esad'ın devrilmesini ilçe sokaklarında kutlayan Suriyelilere çağrıda bulundu. Doğan, "Yurtlarına dönmek için fırsat bekleyen tüm misafir kardeşlerimizin ülkelerine dönmeleri için gereken desteği vermeye hazırız" dedi.

Esad rejiminin devrilmesi dünyanın dört bir yanındaki Suriyeliler tarafından kutlandı. İç savaşta Türkiye'ye gelen Suriyeliler de birçok şehirde olduğu Nizip ilçesinde de kutlama yaptı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından Suriyelilere çağrıda bulunan Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, "Nizip Belediyesi olarak Suriye'de Esad rejiminin sona ermesi nedeniyle şehrimizde uzun bir süre misafir ettiğimiz Suriyeli kardeşlerimizi evlerine uğurlamak için ücretsiz ve tek yön transfer hizmeti sağlayacağız. Başvuru için belediyemizdeki umut masası veya 0342 5173900 nolu telefondan iletişime geçebilirsiniz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nizip Belediye Başkanı'ndan Suriyelilere Esad sonrası dönüş çağrısı - Son Dakika

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