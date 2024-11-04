Nizip Belediyesi Kırsal Mahallelerde Yol Çalışmalarına Devam Ediyor

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Nizip Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelerde sürdürülen yol açma, yenileme ve malzeme serimi çalışmalarıyla ulaşım ağını güçlendirmeye devam ediyor.

Belediye Başkanı Ali Doğan'ın talimatlarıyla yol açma çalışmalarında öncelikle bozuk ve ulaşımı zor yollar yenileyen ekipler, kırsal mahallelerdeki yolları da modernize ederek, hem araç hem de yaya trafiğini güvenli hale getiriyor.

Çalışmaların bölgede yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini artıracağı belirtilirken ayrıca, ulaşımda sağlanan iyileştirmelerin de tarım ve hayvancılık gibi ekonomik faaliyetleri de olumlu yönde etkileyeceği vurgulandı. - GAZİANTEP