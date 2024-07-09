Nizip Belediyesi Kırsal Mahallelerde Yol Yapım Çalışmalarına Devam Ediyor

Yerel

Merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmadan hizmetlerine devam eden Nizip Belediyesi, kırsal mahallerde başlatmış olduğu yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Ali Doğan'ın talimatları doğrultusunda merkez ve kırsaldaki yol açma ve stabilize malzeme serim çalışmalarına devam eden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kocatepe Mahallesinde yol düzenleme ve stabilize malzeme serim çalışması, Söğütlü ve Tatlıcak Mahallelerinde arazi yolu açma çalışması gerçekleştirdi.

Bölgelerdeki çiftçiler arazilerine daha da kolay ulaşsın ve zorluk yaşamasın, muhtemel bir yangında itfaiye ekiplerinin müdahalesi kolaylaşsın diye başlatılan yol açma ve düzenleme çalışmalarının ihtiyaç duyulan tüm bölgelerde yapılacağı belirtildi. - GAZİANTEP