Nizip Belediyesi\'nden Modern Ulaşım İçin Parke Döşeme Çalışmaları

Yerel

Nizip Belediyesi, şehri daha modern ve ulaşılabilir hale getirmek için üst yapı hizmetleri kapsamında kilitli parke döşeme çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Ekipler, şehir merkezi ve kırsal mahallelerdeki birçok noktada kilitli parke döşeme işlerini yürütüyor. Yapılan çalışmalarla birlikte hem şehir içindeki alanların daha düzenli hale getirilmesi hedefleniyor hem de kırsal bölgelerdeki ulaşımın daha konforlu ve güvenli olması sağlanıyor.

Belediye Başkanı Ali Doğan, ilçe halkının yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen bu tür yatırımların artarak süreceğini ifade etti. - GAZİANTEP