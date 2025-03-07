Nizip Belediyesi\'nden Ramazan Denetimi: Fırınlarda Hijyen Kontrolü

Nizip Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının bereketli sofralarının vazgeçilmezi olan ekmeklerin sağlıklı ve hijyenik üretilmesini sağlamak amacıyla iftar ve sahur öncesi fırınlarda denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, fırınların genel temizliği, çalışanların hijyen kurallarına uyumu, kullanılan malzemelerin kalitesi ve gramaj ölçümleri titizlikle incelendi. Belediye Başkanı Ali Doğan, vatandaşların Ramazan ayında sağlıklı ve güvenli gıda tüketebilmeleri için denetimlerin büyük önem taşıdığını vurguladı. 'Amacımız, vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla tüketebilecekleri, sağlıklı ve hijyenik ürünlere ulaşmalarını sağlamaktır' diyen Doğan, "Fırınlarımızda gerçekleştirdiğimiz denetimleri titizlikle sürdürüyoruz. Halkımızın sağlığı bizim için her zaman önceliklidir. Bu sebeple ekiplerimiz Ramazan ayı boyunca ve sonrasında da fırın denetimlerini aralıksız olarak sürdürecektir" dedi.

Vatandaşların sağlığını korumak adına yapılan bu denetimler, fırınların hijyen standartlarını yükseltmeyi ve güvenilir ürünler sunmayı hedefliyor. - GAZİANTEP