Nizip Belediyesi'nden Ramazan Denetimi: Fırınlarda Hijyen Kontrolü - Son Dakika
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Nizip Belediyesi'nden Ramazan Denetimi: Fırınlarda Hijyen Kontrolü

Nizip Belediyesi\'nden Ramazan Denetimi: Fırınlarda Hijyen Kontrolü

Nizip Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayı boyunca fırınlarda hijyen denetimleri gerçekleştirerek vatandaşların sağlıklı gıda tüketimini sağlamaya yönelik çalışmalara devam ediyor. Belediye Başkanı Ali Doğan, bu denetimlerin önemine vurgu yaptı.

07.03.2025 15:54  Güncelleme: 15:57
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Nizip Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının bereketli sofralarının vazgeçilmezi olan ekmeklerin sağlıklı ve hijyenik üretilmesini sağlamak amacıyla iftar ve sahur öncesi fırınlarda denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, fırınların genel temizliği, çalışanların hijyen kurallarına uyumu, kullanılan malzemelerin kalitesi ve gramaj ölçümleri titizlikle incelendi. Belediye Başkanı Ali Doğan, vatandaşların Ramazan ayında sağlıklı ve güvenli gıda tüketebilmeleri için denetimlerin büyük önem taşıdığını vurguladı. 'Amacımız, vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla tüketebilecekleri, sağlıklı ve hijyenik ürünlere ulaşmalarını sağlamaktır' diyen Doğan, "Fırınlarımızda gerçekleştirdiğimiz denetimleri titizlikle sürdürüyoruz. Halkımızın sağlığı bizim için her zaman önceliklidir. Bu sebeple ekiplerimiz Ramazan ayı boyunca ve sonrasında da fırın denetimlerini aralıksız olarak sürdürecektir" dedi.

Vatandaşların sağlığını korumak adına yapılan bu denetimler, fırınların hijyen standartlarını yükseltmeyi ve güvenilir ürünler sunmayı hedefliyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nizip Belediyesi'nden Ramazan Denetimi: Fırınlarda Hijyen Kontrolü - Son Dakika

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