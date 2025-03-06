Nizip Belediyesi Ramazan Ayında Hizmette Mücadele Ediyor - Son Dakika
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Nizip Belediyesi Ramazan Ayında Hizmette Mücadele Ediyor

Nizip Belediyesi Ramazan Ayında Hizmette Mücadele Ediyor

Nizip Belediyesi, Ramazan ayında ilçe sakinlerinin konforunu sağlamak için 7/24 hizmet sunuyor. Zabıta ekipleri hijyenik gıda denetimlerini artırırken, park ve bahçelerde bakım çalışmaları yapılıyor. Başkan Ali Doğan, özveriyle çalışan personeline teşekkür etti.

06.03.2025 16:47  Güncelleme: 16:50
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Nizip Belediyesi, Ramazan ayında ilçe sakinlerinin huzur ve konforunu sağlamak amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Belediye ekipleri, Ramazan'ın manevi atmosferine uygun olarak, vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik çeşitli hizmetleri 7/24 sürdürüyor. Ramazan ayının vazgeçilmezi olan pide ve ekmeklerin hijyenik şartlarda üretilmesi için zabıta ekipleri, iftar ve sahur öncesi fırınlarda denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, gramaj, hijyen ve fiyat kontrolü yaparak vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlıyor. Ramazan'da vatandaşların dinlenme ve vakit geçirme alanları olan park ve bahçelerde de çalışmalar yoğunlaştı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki park, bahçe ve yeşil alanlarda bakım, onarım ve çimleme çalışmaları yaparak, vatandaşların Ramazan akşamlarını keyifli geçirmelerini hedefliyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde yol açma, bakım, onarım ve kilit taşı döşeme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ramazan ayında da vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak için çalışan ekipler, altyapı çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Ramazan ayında temizlik hizmetlerine ayrı bir önem veren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, daha temiz bir Nizip için 7/24 görev başında.

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Ramazan ayında özveriyle çalışan tüm belediye personeline teşekkür ederek, vatandaşların huzur ve mutluluğu için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceklerini belirtti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nizip Belediyesi Ramazan Ayında Hizmette Mücadele Ediyor - Son Dakika

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