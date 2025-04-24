Nostaljik Kartpostallar Yeni Nesli Büyülüyor - Son Dakika
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Nostaljik Kartpostallar Yeni Nesli Büyülüyor

Nostaljik Kartpostallar Yeni Nesli Büyülüyor

Eskişehirli sahaf Devran Gökay, gençlerin eski kartpostallara ilgisinin arttığını belirtti.

24.04.2025 12:37
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Yeni neslin özellikle eski kartpostallara ilgi gösterdiğini anlatan Eskişehirli sahaf Devran Gökay, yıllardır bu değerli ürünü dükkanında bulundurduğunu, alıp sattığını dile getirdi.

Eskişehir'de 7 yıldır kartpostal satarak nostaljiye olan tutkusunu mesleğiyle birleştiren Devran Gökay, kartpostalların hala değerli bir yere sahip olduğunu belirtti. Kendi sevdiği ürünleri satmaktan keyif aldığını belirten Gökay, dükkanında bulundurduğu hem eski hem de yeni tip kartpostallarla farklı kuşaklara hitap ettiğini dile getirdi. Üniversite yıllarında hiç görmediği arkadaşlarıyla mektuplaşarak ve kartpostal göndererek iletişim kurduğunu söyleyen Gökay, bu deneyimin kendisi için özel bir anlam taşıdığını ifade etti.

"Yeni kuşağın belli şeylere karşı ilgisini canlandıracak ürünler genelde sahaflarda oluyor"

Mesleğinin en keyifli yanlarından birinin ise yeni neslin bazı nostaljik ürünlere olan ilgisini canlandırmak olduğunu vurgulan Gökay, "7 yıldan beri kartpostal satıyorum. Ben kendi adıma kartpostalların nostaljik bir değer olduğuna inanıyorum. Esnaflığı yaparken de kendi sevdiğim şeylerden yola çıkarak yapıyorum. Hala olmasını istediğim nostaljik ürünlerin etrafımda olması hoşuma gidiyor. Benim üniversite yıllarında hiç görmeden mektuplaştığım, kartpostal gönderdiğim arkadaşlarım vardı. Mesleki olarak işe yaradığımı düşündüğüm konulardan bir tanesi de yeni kuşağın belli şeylere karşı ilgisini canlandıracak ürünler genelde bizde oluyor. Kartpostallar da onlardan bir tanesi. Özellikle yeni nesil gençler çok fazla ilgili gösteriyor. O yüzden de kartpostal edinmeye çok çaba gösteriyorum" dedi.

"Arkasında yazı yazanları, anısı olanları da dükkanda bulunduruyoruz"

Dönem kartpostalları arasında arkasında yazı yazan, hatıraları olan kartpostalların da dükkanında bulunduğunu söyleyen Gökay, "Dükkanda iki tip kartpostal bulunduruyorum. Bunlardan bir tanesi tamamen eski dönemin kartpostalları. Eski dönemin içinde 80'lerde 90'larda kullanılan, yazılı kartpostallar da var. Diğeri ise yeni tip kartpostallar. Bunların genelini yurtdışından alıyoruz. Foto kartlar ise en eskiden kalma tip kartpostallar. En eski olarak değerlendirebileceğim ise 1940'lardan kalma bir foto kart vardı. Dönem kartpostalları arasında arkasında yazı yazanları, hatırası olanları da dükkanda bulunduruyoruz. Kartpostallarda yazan hatıraları, mektuplaşmayı görüp okumak isteyenlerde çok oluyor. Aklımda kalan bir kartpostal mektuplaşması ise iki arkadaşın konuşmasıydı. Birisi yurtdışını gezip nasıl para harcadığını, neler yaptığını, gittiği her ülkeden fotoğraf çekilerek arkadaşına anlatmış. Bu hikaye çok hoşuma gitmişti" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nostaljik Kartpostallar Yeni Nesli Büyülüyor - Son Dakika

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