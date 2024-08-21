Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Suriye uyruklu kişilere vatandaşlık verildiği iddialarını yalanladı - Son Dakika
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Yerel

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Suriye uyruklu kişilere vatandaşlık verildiği iddialarını yalanladı

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suriye uyruklu kişilere 2,5 milyon vatandaşlık verildiği iddialarının gerçek dışı olduğunu belirtti.

21.08.2024 14:12
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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Suriye uyruklu 2,5 milyon kişiye Türk vatandaşlığı verildiği iddialarını yalanladı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından bir televizyon programında 2,5 milyon Suriyeliye vatandaşlık verildiği iddialarına ilişkin yapılan açıklamada, "Daha önce birçok defa ifade edildiği gibi ülkemizde geçici koruma kapsamında bulunup Türk vatandaşlığını kazanan Suriye uyruklu kişi sayısı 238 bin 768'dir. Bunların 134 bin 624'ü reşit, 104 bin 144'ü ise çocuktur. Yeni kabine dönemimizde ise 101'i reşit, 82'si çocuk olmak üzere toplam 183 Suriye uyruklu kişi Türk vatandaşlığını kazanmıştır. Bahse konu programda iddia edildiği gibi ülkemizde 2,5 milyon Suriye uyruklu kişiye Türk vatandaşlığı verildiği iddiası tamamen gerçek dışıdır ve hiçbir dayanağı yoktur. Bakanlığımızın Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin resmi sayıları ortadayken gerçekle uzaktan yakından hiçbir ilgisi olmayan sayıların gerçekmiş gibi kamuoyuyla paylaşılması iyi niyetle asla bağdaşmayan bir tutum olup, dezenformasyon içerikli bu iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Suriye uyruklu kişilere vatandaşlık verildiği iddialarını yalanladı - Son Dakika

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