Nükleer Tehditler Konferansı: Alarm Zilleri Çalıyor - Son Dakika
Nükleer Tehditler Konferansı: Alarm Zilleri Çalıyor

05.04.2026 14:25
EMO Başkanı Korkmaz, nükleer tesislerin savaş koşullarında ciddi tehditler oluşturduğunu vurguladı.

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Samsun Şube Başkanı Adnan Korkmaz, Rusya ile savaş halindeki Ukrayna'daki Zaporijiya Nükleer Santrali'ne yönelik tehditler sürerken, İsrali ve İran'ın birbirlerinin nükleer tesislerini hedef alan saldırılarda bulunduğunu anımsatarak, "Yaşanan bu gelişmeler, nükleer santraller ve ilgili tesislerin savaş koşullarında tüm insanlık için yıkıcı sonuçlar doğurabilecek hedefler haline geldiğini açıkça ortaya koymaktadır" dedi.

EMO Samsun Şubesi arafından nükleer santraller ve etkilerinin konu alındığı konferans düzenlendi. Konferansta EMO Samsun Şube Başkanı Adnan Korkmaz, Elektrik Mühendisi Suat Yılmaz, Samsun Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Habibe Canan Seren ve Samsun Barosu avukatlarından . Melike Taslak konuşmacı olarak yer aldı.

EMO Samsun Şube Başkanı Korkmaz, konferans öncesinde yaptığı açıklamada, "nükleer alarm zillerinin çaldığını" söyledi ve "Tüm dünyayı nükleer kumara son vermeye çağırıyoruz" dedi.

Rusya–Ukrayna Savaşı kapsamında Zaporijya Nükleer Santraline yönelik tehditler sürerken, 2 Mart ve 21 Mart 2026 tarihlerinde İsrail ve ABD tarafından İran'daki Natanz Nükleer Tesisi'nin yakınına saldırılar gerçekleştirildiğini anlatan Korkmaz, "Bu saldırılardan saatler sonra İran, İsrail'in nükleer silah geliştirmesinde de rolü olan nükleer tesislerinin bulunduğu Dimona kentini balistik füzelerle hedef aldı. Bu durum, nükleer tesislerin küresel ölçekte ne denli büyük tehdit haline geldiğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Yaşanan bu gelişmeler, nükleer santraller ve ilgili tesislerin savaş koşullarında tüm insanlık için yıkıcı sonuçlar doğurabilecek hedefler haline geldiğini açıkça ortaya koymaktadır" dedi.

Korkmaz, nükleer tesislerin güvenlik değil, risk ürettiğini ifade ederek, bu tesislerin çatışma koşullarında doğrudan askeri hedeflere dönüştüğüne işaret etti.

Bir nükleer tesise yönelik herhangi bir saldırının yalnızca hedef ülkeyi değil; rüzgar, su ve ekosistemler aracılığıyla tüm bölgeyi etkileyebilecek sınırlar ötesi bir felaket riskini beraberinde getirdiğini söyleyen Korkmaz, "Bu durum, nükleer enerjiyi bir ulusal mesele olmaktan çıkarıp küresel bir tehdit haline getirmektedir. Aynı zamanda bu tür saldırılar, halklar üzerinde büyük bir korku ve panik yaratmakta, ekonomik ve sosyal yaşamı derinden sarsmaktadır"

Bu tesislerin varlığının bizzat sorun olduğunu belirten Korkmaz, "Gerçek güvenlik enerji ve silah üretimi için kullanılan nükleer tesisleri güçlendirmekle değil, onları tamamen ortadan kaldırmakla mümkündür" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Nükleer Tehditler Konferansı: Alarm Zilleri Çalıyor - Son Dakika

Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon 9 kişi tutuklandı Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon! 9 kişi tutuklandı
Rojin Kabaiş’in babası: Bakan Gürlek “Gerekeni yapacağız“ dedi Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek "Gerekeni yapacağız" dedi
Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu
Cezaevinden kaçan e-sporcuyu hiç hesaplamadığı bir detay yakalattı Bir zamanlar servet kazanıyordu Cezaevinden kaçan e-sporcuyu hiç hesaplamadığı bir detay yakalattı! Bir zamanlar servet kazanıyordu
CHP, Özkan Yalım’ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti CHP, Özkan Yalım'ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti
Sırbistan’da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu Sırbistan'da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu

10:50
Ateşkes konuşulurken İran’ın kritik ismi öldürüldü
Ateşkes konuşulurken İran'ın kritik ismi öldürüldü
10:49
Okan Buruk’tan beklenen Icardi kararı geldi Göztepe maçında...
Okan Buruk'tan beklenen Icardi kararı geldi! Göztepe maçında...
10:43
Rıdvan Dilmen’den çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti
10:42
Kayıp tam 100 milyon TL Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
Kayıp tam 100 milyon TL! Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
10:32
En düşük emekli maaşı yükseliyor: İşte konuşulan rakam
En düşük emekli maaşı yükseliyor: İşte konuşulan rakam
10:11
İran ve ABD’ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak
İran ve ABD'ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu! Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak
SON DAKİKA: Nükleer Tehditler Konferansı: Alarm Zilleri Çalıyor - Son Dakika
