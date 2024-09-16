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Türk halk müziğinin efsanevi isimlerinden Nurettin Rençber, Adıyaman'da hayranlarıyla buluştu.

Adıyaman Belediyesi tarafından Eğriçay Parkında düzenlenen Nurettin Rençber Konserine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Adıyamanlı olan Nurettin Rençber, halkına olan sevgisini türkülerle dile getirdi. "Bu toprakların sesini taşımak benim için bir gururdur" diyen sanatçı, izleyenleri hem nostaljiyle hem de coşku dolu anlarla baş başa bıraktı. Konser alanında duygusal anlar yaşanırken, bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı. Nurettin Rençber'in ardından sahneye çıkan Adıyaman Belediyesi Konservatuvarı Müzik Topluluğu ise adeta gecenin ritmini zirveye taşıdı. Topluluk, coşkulu performansları ve halk müziğine getirdikleri modern yorumlarla binlerce seyirciyi adeta büyüledi.

Yediden yetmişe herkesin büyük bir coşkuyla katıldığı bu özel gece, uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir müzik şöleni olarak hafızalara kazındı. - ADIYAMAN