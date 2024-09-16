Nurettin Rençber Adıyaman'da Hayranlarıyla Buluştu - Son Dakika
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Nurettin Rençber Adıyaman'da Hayranlarıyla Buluştu

Nurettin Rençber Adıyaman\'da Hayranlarıyla Buluştu

Türk halk müziğinin efsanevi ismi Nurettin Rençber, Adıyaman'da düzenlenen konserle hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı. Eğriçay Parkı'nda gerçekleşen etkinlikte Rençber, nostaljik eserleriyle izleyenleri duygusal anlara sürüklerken, Adıyaman Belediyesi Konservatuvarı Müzik Topluluğu da coşkulu performanslarıyla geceye renk kattı.

16.09.2024 09:44  Güncelleme: 09:45
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Türk halk müziğinin efsanevi isimlerinden Nurettin Rençber, Adıyaman'da hayranlarıyla buluştu.

Adıyaman Belediyesi tarafından Eğriçay Parkında düzenlenen Nurettin Rençber Konserine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Adıyamanlı olan Nurettin Rençber, halkına olan sevgisini türkülerle dile getirdi. "Bu toprakların sesini taşımak benim için bir gururdur" diyen sanatçı, izleyenleri hem nostaljiyle hem de coşku dolu anlarla baş başa bıraktı. Konser alanında duygusal anlar yaşanırken, bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı. Nurettin Rençber'in ardından sahneye çıkan Adıyaman Belediyesi Konservatuvarı Müzik Topluluğu ise adeta gecenin ritmini zirveye taşıdı. Topluluk, coşkulu performansları ve halk müziğine getirdikleri modern yorumlarla binlerce seyirciyi adeta büyüledi.

Yediden yetmişe herkesin büyük bir coşkuyla katıldığı bu özel gece, uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir müzik şöleni olarak hafızalara kazındı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nurettin Rençber Adıyaman'da Hayranlarıyla Buluştu - Son Dakika

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