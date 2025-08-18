Nurhak\'ta Güneş Enerjisi ile Hayvancılık Gelişiyor

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde, elektrik altyapısı bulunmayan yaylalarda üretim yapan 90 küçükbaş hayvan yetiştiricisine taşınabilir, şebeke dışı güneş enerjisi sistemleri kuruluyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) tarafından desteklenip Nurhak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Güneşten Hareketle Üretiyoruz, Bereketle" projesi ile Nurhak yaylalarında hem üretim hem de yaşam şartları iyileştiriliyor. Proje maliyetinin, yüzde 75'i DOĞAKA, yüzde 25'i ise üreticiler tarafından karşılanıyor.

Bölgedeki yaylalarda hayvancılığın sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla çalışmaların devam edeceğini belirten DOĞAKA Kahramanmaraş Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Yusuf Köleli, "Kahramanmaraş'ın çatısı Nurhak'tayız. Bölgedeki onlarca yayladan bir tanesi olan Kabirliyazı mevkiindeyiz. Nurhak, Kahramanmaraş'ın en yüksek rakımlı ilçesi. Bitkisel üretime elverişli arazileri çok sınırlı olan bu kırsal ilçemizde temel geçim kaynağı küçükbaş hayvancılıktır. Geçimini hayvancılıkla sağlayan yetiştiriciler Nurhak ilçesinin dört bir tarafında bulunan yaylalarda yılın büyük bölümünü geçiriyorlar. Göçer yaşam biçimi bu zorlu coğrafyada devam ettiriyorlar. Proje kapsamında sağlanan taşınabilir güneş enerji sistemleri ile hayvancılıkla geçimini sağlayan hanelerin üretim ve pazarlama imkanı artırılırken, yaşam şartlarının da iyileşmesi ve bu kültürün korunması hedeflenmiştir" dedi.

"Bu proje ile üretim ve yaşam şartlarını iyileştirmiş olduk"

Nurhak İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kösekul ise ilçede yaklaşık 18 bini sağmal olmak üzere 36 bin küçükbaş hayvan bulunduğunu ve üretimin artması gerektiğini vurguladı. Kösekul "Nurhak, Kahramanmaraş'ın en kırsal ilçelerinden biri. Şu an ortalama 2 bin rakıma sahip ilçenin en büyük yaylarından birisi olan Tahtalı'dayız. Yetiştiriciler yılın büyük bölümünü yaylalarda geçiriyorlar. Sağım zamanlarında günlük yaylalarda 27 bin ton süt elde ediliyor. Sütler keçi peyniri, deri çökeleği ve tereyağı gibi yöresel ürünlere dönüştürülerek başta çevre il ve ilçeler olmak üzere yurdun dört bir tarafına pazarlanıyor. Bu ürünlerin hem daha iyi şartlarda işlenerek daha etkin şekilde pazarlanması hem de yayladaki hanelerin yaşam şartlarının iyileştirilmesi amacıyla DOĞAKA'nın SOGEP programına başvurduk ve yaylacıların elektrik ihtiyacını karşılamış olduk. Bugün Nurhak'ın Tahtalı, Sırıklı, Yılanovası, Çamrak, Karadede gibi yaylalarına dağılmış durumda olan 90 yaylacının bu proje ile üretim ve yaşam şartlarını iyileştirmiş olduk" diye konuştu.

"Artık yaylada işlerimiz daha kolay"

Yılın önemli bir bölümünü yaylada geçirenlerden üreticilerden Elif Kurt, projenin hayatlarını kolaylaştırdığını söyledi. Kurt, "Daha önce elektrik olmadığı için hayvancılık yapmak çok zordu. Şimdi güneş panelleri sayesinde ürünlerimizi dolapta saklayabiliyor, yayık makinesini kullanabiliyoruz. Artık yaylada işlerimiz daha kolay" ifadesini kullandı.

Peynir üreticisi Emine Doğan ise, "Burada üç ay kalıp sonra ahıra iniyoruz. Proje sayesinde peynirimizi dolapta muhafaza edebiliyoruz. 400 hayvanımız var, zor şartlarda üretim yapıyoruz ama artık işlerimiz kolaylaştı" diyerek sözlerini tamamladı. - KAHRAMANMARAŞ