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Nürnberg Başkonsolosu Deniz'den Arslan çiftine 65'inci evlilik yıl dönümü tebriği - Son Dakika

Nürnberg Başkonsolosu Deniz'den Arslan çiftine 65'inci evlilik yıl dönümü tebriği

19.01.2022 14:47
Nürnberg Başkonsolosu Deniz'den Arslan çiftine 65'inci evlilik yıl dönümü tebriği

Almanya'da Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz, 65'inci evlilik yıl dönümlerini kutlayan Arslan çiftine mektup ve çiçek gönderdi.

Almanya'da Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz, 65'inci evlilik yıl dönümlerini kutlayan Arslan çiftine mektup ve çiçek gönderdi.

Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Nürnberg kentinin Başkonsolosu Serdar Deniz, Çorumlu 83 yaşındaki Hüseyin Arslan ve 79 yaşındaki Nazife Arslan çiftinin 65'inci evlilik yıl dönümünü mektup ve çiçek göndererek kutladı. Senelerce aynı yastığa baş koyarak mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ömür geçirerek evlilik yıl dönümü kutlayanların sayısının az olduğunu dile getiren Deniz, mektubunda, "Evlilik birliğinizin 65'inci yılını idrak edecek olmanız nedeniyle sizi gönülden tebrik ediyorum. Çocuklarınız, torunlarınız ve tüm sevdiklerinizle birlikte sağlıklı ve mutlu nice yıllar geçirmenizi temenni ediyorum" sözlerine yer verdi.

"Mektupları çerçeveletip asacağız"

Evliliğin ciddi bir müessese olduğunu belirten Arslan çifti, "65 sene bir yastıkta yaşlanmamızın mükafatı olarak özel hazırlanmış bir demet çiçeği gönderen Nürnberg Başkonsolosumuza eşimle birlikte teşekkür ediyoruz. Daha önce de Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier çiçek ve mektup göndermişti. Bu anlamlı iki mektubu eve gelenler merak edip okusun diye çerçeve yaptırıp duvara asacağız" dedi.

Gençlere de çağrıda bulunan Arslan çifti, evliliğin çocuk oyuncağı olmadığını, dünyaya gelecek çocuklara iyi bir gelecek sağlamak için boşanmaların olmaması ve evliliklerin de uzun sürmesi gerektiğini sözlerine ekledi. - NÜRNBERG

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Serdar Deniz, Nürnberg, Almanya, Evlilik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nürnberg Başkonsolosu Deniz'den Arslan çiftine 65'inci evlilik yıl dönümü tebriği - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nürnberg Başkonsolosu Deniz'den Arslan çiftine 65'inci evlilik yıl dönümü tebriği - Son Dakika
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