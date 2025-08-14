Nusaybin\'de Kaçak Elektrik Kullanımı Tespit Edildi

Dicle Elektrik, Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir apartman dairesinin balkonundan, doğrudan havai hatta kanca ile bağlantı yapılarak kaçak elektrik kullanıldığını tespit etti. Oldukça tehlikeli olan bu yöntemle yapılan kaçak kullanımın hem can güvenliğini tehdit ettiği hem de mahalledeki enerji kalitesini olumsuz etkilediği açıklandı. Dicle Elektrik yetkilileri, bu tür uygulamaların sadece tek bir haneyi değil, tüm bölgeyi mağdur ettiğini dile getirdi.

İnsan hayatını ve şebeke güvenliğini hiçe sayan yöntemlere karşı mücadelesini sürdüren Dicle Elektrik, Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaptığı saha denetimi sırasında tehlikeli bir kaçak elektrik kullanımını daha ortaya çıkardı. Kayıpsız, kesintisiz enerji dağıtımı hedefiyle çalışmalarına devam eden şirketin ekipleri, bir apartman dairesinin balkonundan havai hatta kanca ile bağlanarak kaçak elektrik çekildiğini belirledi. Ekiplerin detaylı kontrolü sonucunda, evdeki tüm elektronik cihazların ve aydınlatmaların kaçak elektrikle çalıştırıldığı tespit edildi.

Dicle Elektrik yetkilileri, kaçak bağlantının bulunduğu mahallede sık sık yaşanan elektrik kesintilerinin bu yasa dışı kullanım yönteminden kaynaklandığını açıkladı. Yetkililer, "Şebekeye usulsüz şekilde yapılan bu tür müdahaleler, sadece kaçak kullanan evi değil, aynı hatta bağlı diğer tüm haneleri de mağdur ediyor. Bu tarz yasa dışı kullanımlar, voltaj düşüklüğü, ani arızalar ve enerji kesintilerine neden oluyor" değerlendirmesinde bulundu.

Dicle Elektrik, kanca ile yapılan bu tür kaçak bağlantıların can güvenliği açısından büyük risk taşıdığını da vurguladı. Yetkililer, "Bu yöntemler, hem yangın hem de elektrik çarpması gibi ciddi tehlikeleri beraberinde getiriyor. Aynı zamanda şehir şebekesinin genel dengesini bozarak daha büyük arızalara da yol açabiliyor" açıklamasında bulundu.

Kaçak kullanım tespit edilen abone hakkında yasal işlem başlatıldığı da bildirildi. - MARDİN