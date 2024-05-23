Nusaybin'de Kız Hafızlık Kur'an Kursu Temel Atıldı

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Nusaybin'de Kız Hafızlık Kur'an Kursu'nun temel atıldı

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde 105 kişilik Yatılı Kız Hafızlık Kur'an Kursu temel atma töreni, dualar eşliğinde gerçekleşti.

Nusaybin ilçesinde 105 kişilik Yatılı Kız Hafızlık Kur'an Kursu temel atma töreni atıldı. Törende konuşan Vali Yardımcısı Hasan Kurt, gençleri hem ilim hem de bilim noktasında en iyi şekilde yetiştirmek istediklerini söyledi. Din ilimlerini, memleketin değerine inancını ve dinini bilen Kur'an okuyan bilen ve yaşayan nesiller yetiştirmek hedefiyle gerçek eğitimi ve nitelikli gençlerin nesillerin yetişeceğine inandıklarını ifade eden Kurt, "Medeniyetimizde asırlardan bu yana eğitim anlayışını bu şekilde yerleştirmiştir. Burada yapacak ve yapılacak olan hafızlık Kur'an kursumuz bu gençlerin yetişmesine vesile olacağına temenni ediyoruz" dedi.

Kaymakam Ercan Kayabaşı, gençlerin ahlaklı, donanımlı, maneviyatı yüksek, milli ve manevi değerleri benzemiş bir nesil olmasında bugün başlayacakları ve kısa sürede tamamlamayı hedefledikleri Kur'an kurslarının hayati öneme sahip olduğunu dile getirdi. Bu tür hizmetlerin sadakayı cariye olduğunu belirten Kaymakam Kayabaşı, "Amel defterimiz toplansa bile arkadan sevabı yazılacaktır. O yüzden ben burada Nusaybin hemşehrilerime ve medya kuruluşlarımız aracılığıyla bizi takip eden yurtiçi ve yurt dışından takip eden hemşerilerimize çağrıda bulunuyorum. Gelin bir tuğla da siz koyun, gelin sizin sizin de bir katkınız bulunsun diyorum. El ve gönül birliği ile kısa sürede bu yatılı Kur'an kursumuzu tamamlayacağız. Gençlerimizin ve yavrularımızın hizmetine sunacağız. Yaptığımız ve yapacağımız bu hizmetlerin hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

Nusaybin Müftüsü Hasan Yeşildal ise, Kaymakam Kayabaşı ile istişare ettiklerinde en büyük desteği ve cesareti kendisinin verdiğini kaydetti. Yeşildal, "İl müftümüz de bize çok destek oldu. Bize destek veren STK temsilcilerimize de teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Programa, çok sayıda davetli katıldı.