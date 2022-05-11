Nusaybinli çocuklara oyuncak ve kırtasiye yardımı - Son Dakika
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Nusaybinli çocuklara oyuncak ve kırtasiye yardımı

11.05.2022 13:00
Nusaybinli çocuklara oyuncak ve kırtasiye yardımı

Mardin'in Nusaybin ilçesi turist rehberliği kadın adayı Semire Şineğu ve beraberindekiler tarihi yerleri gezdikten sonra köy okulundaki çocuklara oyuncak ve kırtasiye yardımı yaptı.

Mardin'in Nusaybin ilçesi turist rehberliği kadın adayı Semire Şineğu ve beraberindekiler tarihi yerleri gezdikten sonra köy okulundaki çocuklara oyuncak ve kırtasiye yardımı yaptı.

İlk Nusaybin turist rehberliği kadın adayı Semire Şineğu ve beraberindekiler Mardin'e geziye geldi. Artuklu ve Nusaybin ilçesini Şineğu ve beraberindeki iş kadınları tarihi yerleri gezdikten sonra Nusaybin'e bağlı Bahçebaşı mahallesinde bulunan Bahçebaşı İlkokulunda bulunan öğrencilere kırtasiye malzemeleri hediye etti. - MARDİN

Nusaybinli çocuklara oyuncak ve kırtasiye yardımı
Nusaybinli çocuklara oyuncak ve kırtasiye yardımı
Nusaybinli çocuklara oyuncak ve kırtasiye yardımı

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Nusaybin, turist, Mardin, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nusaybinli çocuklara oyuncak ve kırtasiye yardımı - Son Dakika


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