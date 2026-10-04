Nusret-2026 tatbikatı 6-16 Ekim'de yapılacak, 20 gemi ve 5 hava aracı katılacak - Son Dakika
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Nusret-2026 tatbikatı 6-16 Ekim'de yapılacak, 20 gemi ve 5 hava aracı katılacak

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Nusret-2026 tatbikatı 6-16 Ekim\'de yapılacak, 20 gemi ve 5 hava aracı katılacak
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MSB, Nusret-2026 Davet Tatbikatı'nın 6-16 Ekim'de İzmir Körfezi ve Karadeniz Ereğli önlerinde yapılacağını bildirdi. Tatbikata NATO ve Karadeniz mayın karşı tedbir görev grubu unsurları ile 20 gemi, 5 hava aracı ve insansız sistemler katılacak.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin ev sahipliğinde dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla gerçekleştirilecek Nusret-2026 Davet Tatbikatı'nın 6-16 Ekim tarihleri arasında İzmir Körfezi ve Karadeniz Ereğli önlerinde icra edileceğini bildirdi.

MSB, Türkiye'nin ev sahipliğinde 6-16 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan Nusret-2026 Davet Tatbikatı'na milli unsurların yanı sıra NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 ve Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu unsurları ile 20 gemi, 5 hava aracı ve insansız sistemlerin katılacağını açıkladı.

Konuya ilişkin Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Nusret-2026 Davet Tatbikatı başlıyor. Türkiye'nin ev sahipliğinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla icra edilecek Nusret-2026 Davet Tatbikatı, 6-16 Ekim tarihleri arasında İzmir Körfezi ve Karadeniz Ereğli önlerinde gerçekleştirilecek. Tatbikata; milli unsurlarımızın yanı sıra NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 (SNMCMG-2) ve Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu (MCM Black Sea) unsurları ile 20 gemi, 5 hava aracı ve insansız sistemler katılacak" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
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