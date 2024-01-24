 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ocak Ayında Balık Fiyatları Yüksek - Son Dakika
Üye Girişi

Ocak Ayında Balık Fiyatları Yüksek

Ocak ayının sonuna yaklaşılmasına rağmen balık tezgahlarında çeşitlilik az, fiyatlar ise beklentinin üzerinde kalıyor. Balıkçılar denizdeki balık bolluğunun az olduğunu ve çeşit kıtlığı yaşandığını belirtiyor.

Ocak Ayında Balık Fiyatları Yüksek
24.01.2024 - 16:57,  Güncelleme: 17:15
Abone Ol

Ocak ayının sonuna yaklaşılmasına rağmen balık tezgahlarındaki çeşitlilik az, fiyatlar ise beklentinin çok üzerinde kalıyor.

Kırklareli'ne bağlı Lüleburgaz ilçesinde 55 yıllık balıkçı olan Sami Küçük, denizde balık bolluğunun az olduğunu, bu yüzden çeşit kıtlığı yaşandığını ve az olan balıkların da pahalıya satılmak zorunda kalındığını dile getirdi.

Küçük, 15-20 güne çinekobun bollaşmasını beklediklerini belirterek, "Fazla çeşit bolluğu yok. Allah'tan hamsi ve istavrit var, onlar sayesinde dükkanları açıp kapatıyoruz. Geçen seneki palamut bolluğundan dolayı palamutlar ve çinekop denizdeki bütün küçük balıkları silip süpürdü. Hamsi ve istavrite şükrediyoruz. Başka çeşit balıklar da tabii ki var ama denizde bolluk olmadığı için fiyatları biraz daha pahalı. Belki 15-20 gün sonra çinekop bollaşırsa insanlara güzel balık yedirebiliriz. Arada orkinos gibi balıklar da geliyor ama her zaman da olmuyor ara ara geliyor. Sezonumuzun az bir zamanı kaldı" dedi.

Tezgahtaki balık fiyatları ise şu şekilde:

Uskumru 120 lira, hamsi 120 lira, istavrit 100 lira, çupra ve levrek tane (ortalama yarım kilo) 100 lira, levrek tane (ortalama yarım kilo) 100 lira, Norveç somon kilosu 300 lira, Marmara palamudu yerli olarak tanesi 100 lira, sarı mezgit kilosu 120 lira. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Lüleburgaz, Kırklareli, Balıkçılık, Tarım, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ocak Ayında Balık Fiyatları Yüksek - Son Dakika


21:54
Fenerbahçe, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaştı Fenerbahçe, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaştı
21:27
MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02
TCMB ve BKM İşbirliğiyle 'Ödeme İste' sistemi kullanıma sunuldu TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25
Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
18:23
'Başkan olacak mısınız?' diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50
BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız? BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38
Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika
21:27 MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02 TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25 Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14 Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi
18:23 "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50 BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38 Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21 Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
17:16 MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 22:10:42. #1.11#
SON DAKİKA: Ocak Ayında Balık Fiyatları Yüksek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement