Öcalan ile 3. Görüşme Gerçekleşti

Yerel

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile 3'üncü görüşmeyi gerçekleştirdi. Yaklaşık 3 saat süren görüşme sonrası görüşmeye ait fotoğraflar basın ile paylaşıldı.

DEM Partili İmralı Heyeti, bugün terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile bugün 3'üncü görüştürmeyi gerçekleştirdi. İmralı'da yaklaşık 3 saat süren görüşme sonrası heyetin görüşmeye ait olan fotoğrafları basın ile paylaşıldı. - İSTANBUL