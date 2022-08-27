Ödemiş'teki Turnuvada Şampiyon Bengisu Mahallesi - Son Dakika
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Ödemiş'teki Turnuvada Şampiyon Bengisu Mahallesi

27.08.2022 13:02
Ödemiş'teki Turnuvada Şampiyon Bengisu Mahallesi

Ödemiş’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Onur Yılı anısına Ödemiş Belediyesi'nce düzenlenen Spor Şenlikleri’nin bir parçası olan Mahalleler Arası Halı Saha Turnuvası’nda şampiyonluk Bengisu Mahallesi takımının oldu.

Ödemiş'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Onur Yılı anısına Ödemiş Belediyesi'nce düzenlenen Spor Şenlikleri'nin bir parçası olan Mahalleler Arası Halı Saha Turnuvası'nda şampiyonluk Bengisu Mahallesi takımının oldu.

Kurtuluşun 100. yılı anısına düzenlenen Spor Şenlikleri'nde Mahalleler Arası Halı Saha Turnuvası'nın finali Günlüce'deki Ödemiş Belediyesi Taypark Halı Saha Tesisleri'nde yapıldı. Günlüce ve Bengisu takımlarının karşı karşıya geldiği final maçı öncesi Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Bengisu Mahalle Muhtarı Yakup Kamer ve Günlüce Mahalle Muhtarı Adem Keskin ile birlikte, "Spor dostluk, barış ve kardeşliktir" mesajı verdi.

BENGİSU ŞAMPİYON OLDU

Finali Başkan Eriş ile birlikte Başkan Yardımcıları Özay Kaptan, Feridun Azeroğlu, Belediye Meclisi Üyesi ve Ödemiş spor Başkan Yardımcısı Mustafa Turan, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Bihter Aka da takip etti. Final maçının galibi 12-0'lık skorla Bengisu mahalle takımı oldu.

Her iki takım oyuncularını ve turnuvada emeği geçenleri kutlayan Başkan Eriş, spor etkinliklerinin hem gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaşması hem de dostlukların pekişmesi adına anlamlı olduğunu ifade etti.

Eriş, Ödemiş'in kurtuluşunun 100. yılı anısına düzenlenen Spor Şenlikleri'nin geleneksel hale geleceğini belirterek, bu şenliklerin bir parçası olan Mahalleler Arası Halı Saha Turnuvası'nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı anısına bir kez daha düzenleneceğini belirterek, şimdiden tüm mahalleleri takımlarını oluşturup turnuvaya katılmaya davet etti.

Başkan Eriş, daha çok çocuğun ve gencin sporla buluşması için açılan kursların yanı sıra yarışmalarla da yeni dönemde daha çok sportif etkinliğin Ödemişli gençleri beklediğini kaydetti.

YORUMLAR
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Ödemiş'teki Turnuvada Bengisu ve Günlüce Mahalle Takımları Finale Yükseldi Ödemiş'teki Turnuvada Bengisu ve Günlüce Mahalle Takımları Finale Yükseldi
Kaynak: ANKA

Ödemiş Belediyesi, Adem Keskin, Mehmet Eriş, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ödemiş'teki Turnuvada Şampiyon Bengisu Mahallesi - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

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