Yaz geldi derken, İzmir Ödemiş beyaza büründü
İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından başlayan dolu yağışı nedeniyle, Küre Mahallesi'ndeki dağlık araziler beyaza büründü.
Öğle saatlerinde, İzmir'in Ödemiş ilçesinde etkili olan sağanak yağış, yerini dolu yağışına bıraktı. Dolu yağışının ardından her yer beyaza bürünürken, görüntü adeta kar yağışını andırdı.
Etkili olan dolu yağışının ardından bölgedeki dağlık arazi bembeyaz olurken, Küre Mahallesi Muhtarı Gökhan Gültekin, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Son Dakika › Yerel › Ödemiş'te Dolu Yağışı Beyaz Manzara Oluşturdu - Son Dakika
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