ODÜ\'de STK üyeleri ve öğrenciler Filistin ve Doğu Türkistan için yürüyüp dua etti

Ordu Üniversitesinde (ODÜ) bir araya gelen sivil toplum kuruluşları üyeleri ve öğrenciler, Filistin ve Doğu Türkistan'da yaşanan zulme tepki göstermek adına yürüyüş gerçekleştirdi.

İsrail'in Gazze'deki soykırımının 3. yılı kapsamında, Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesi'nde bir araya gelen katılımcılar, ilk olarak saygı duruşunda bulundu, ardından İstiklal Marşı'nı okudu. Okunan Kur'an-ı Kerim sonrası katılımcılar, kampüs içerisinde yürüyüş gerçekleştirdi. Ellerinde Filistin bayrakları ve dövizler ile sloganlar eşliğinde yürüyen topluluk, sonrasında ise hayatını kaybedenler için dua etti.

Programda katılımcılar adına konuşan Okan Acun, "Bugün sesimizi Filistin için, Doğu Türkistan için yükseltiyoruz. Filistin'de yıllardır devam eden işgal, zulüm ve insanlık dramı karşısında dünyanın gözü önünde masum insanlar hayatını kaybediyor. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar; evlerinden, topraklarından ve en temel yaşam haklarından mahrum bırakılıyor. Bizler ise bütün bunlar karşısında sessiz kalmamayı, Filistin'in özgürlük mücadelesini unutmamayı kendimize bir sorumluluk biliyoruz. Aynı şekilde Doğu Türkistan'da yaşayan kardeşlerimizin maruz kaldığı baskıların ve hak ihlallerinin de unutulmaması gerektiğine inanıyoruz. Bir milletin diline, kültürüne, inancına ve kimliğine yönelik baskılar karşısında sessiz kalmak, vicdanımızı susturmak demektir. Bizler üniversiteli gençler olarak biliyoruz ki; özgürlük yalnızca bizim için istendiğinde anlamlı değildir. Özgürlük, herkes için istendiğinde değerlidir" dedi.

Yürüyüş programına akademisyenler ve öğrenciler katıldı.