Odunpazarı Belediye Başkanı Gündoğdu Mahallesi\'ne Cemevi Sözü Verdi

Yerel

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Gündoğdu Mahallesi'ne Cemevi sözünü yerine getirmek için Eskişehir Anadolu Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği (ESASDER) ile ön protokol imzaladı.

Başkan Kurt, Gündoğdu Mahallesi'nde bulunan ESASDER'e ait arazi üzerine dernekle birlikte Cem ve Kültür Evi yapacak. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Vizyon Projelerde yer alan Gündoğdu Mahallesi'ne Cemevi sözü için düğmeye bastı. Başkan Kurt, Gündoğdu mahallesine yapılacak Cem ve Kültür Evi inşaatı için Eskişehir Anadolu Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği (ESASDER) ile ön protokol imzaladı. Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ön protokolün imza törenine Başkan Kurt'un yanı sıra ESASDER Başkanı Ali Güven, yönetim kurulu üyeleri ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar katıldı. Protokole göre ESASDER, mimari, statik projelere ilişkin eksiklikleri giderecek. Dernek tarafından projenin gerçekleştirilmesi için müteahhitle inşaat yapım sözleşmesi imzalanacak. ESASDER Cem ve Kültür Evi inşaatına ilişkin yükümlülükleri yerine getirildikten; mevzuattan kaynaklanan gerekli bildirim, izin ve karar alındıktan sonra da Odunpazarı Belediyesi yükümlülüklerini yerine getirecek.

Ön Protokol imza töreninde konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Odunpazarı Belediyemiz ile ESASDER arasında hazırlamış olduğumuz bir ön protokol ile ESASDER'in Gündoğdu Mahallesi üzerindeki arsası üzerine yapılacak Cemevinin malzeme temini konusunda yapacağımız işlerle ilgili imzalarımızı attık. Hem dernek başkanımız Ali Güven'e hem derneğimize hem de halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Odunpazarı Belediyesi olarak Cemevinin her türlü ihtiyacını karşılamaya hazır olduğumuzu da bir kez daha vurgulamak istiyorum. Hayırlı olsun" dedi.

Başkan Kurt'un her zaman derneklerine destek verdiğini belirten ESASDER Başkanı Ali Güven, kendilerine verdiği destek için Başkan Kurt'a teşekkür etti. Güven, "Piri Türkistan'dan, Ahmet Yesevilerden, Hacı Bektaşi Velilerden, Mevlanalardan, Yunus Emrelerden bize miras kalan kültür değerlerimizi, inançlarımızı, ibadetlerimizi yerine getirmek, atalarımıza karşı onur borcumuzdur. Onun için bugün çok önemli ve mutlu bir gün. Şehrimize kazandıracağımız cem ve kültür merkezi, toplumumuza hayırlı olsun. Herkesin inancını, ibadetini özgürce yaşaması için çok elzem bir çalışma. Başkanımız Kazım Kurt, 72 millete bir nazarla bakıp, herkesi kucaklayan, herkesin kültürünü ve inancını yaşaması için destek veren çok değerli bir başkan. Halkçı, solcu, devrimci ve 72 milleti ayırmayan Başkanımıza, huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum. Cemevimizin, Eskişehir'e ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu. - ESKİŞEHİR